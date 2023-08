El Granada CF gana 2-1 en la primera prueba de fuego de la pretemporada

El Granada CF ha conseguido la victoria con un ajustado 2-1 en en encuentro celebrado en el campo Ciudad de Puertollano contra el Getafe, donde han defendido el resultado y dominado el juego durante más tiempo que el rival, aunque ha sido un partido igualado. Vallejo fuera de la convocatoria y Gumbau no llegó a debutar, y la alineación de Paco López puede ser un ensayo de la primera jornada de Liga, a falta de que los recién llegados ganen ritmo y se incorporen nuevos fichajes.

Alineaciones

El once de los de Paco López ha sido: Raúl Fernández (p); Ricard, Torrente, Miguel Rubio e Ignasi Miquel en defensa; Bodiger, Sergio Ruiz y Melendo en el centro del campo y en la delantera José Callejón, Samu Omorodion y Myrto Uzuni.

En el banquillo arrancaron André, Adri López, Sor, Meseguer, Víctor Díaz, Petrovic, Famara, Alberto Perea, Gumbau, Bryan, Mario, Alpha y Miki Bosch.

Por otro lado, los once elegidos por José Bordalás han sido: David Soria (p), Gastón, Domingos Duarte, Mitrovic Damián en defensa; Aleñá, Maksimovic y Patrick en el centro del campo y el 'Choco' Lozano, Portu y Borja Mayoral en la línea de ataque.

En el banquillo azulón salieron Fuzato, Benito, Djené, Mata, Latasa , Altimira, Gorka y Santi.

Primera parte

En los primeros minutos el partido estuvo algo espeso, con un Getafe muy bien posicionado reaccionando correctamente a las combinaciones de los rojiblancos. No fue hasta el minuto 18 cuando llegaba la primera ocasión por parte de la revelación de la pretemporada, Samu Omorodion, que erraba un disparo cruzado en un duelo con el portero azulón.

En el 23' un gol de cabeza del 'Choco' Lozano era anulado por posición antirreglamentaria en una jugada donde Raúl pudo hacer algo más, y la réplica llegaba con un buen disparo de Aleñá desde el borde del área. El 35' llegaba sin demasiados acercamientos con peligro de ambos equipos, hasta que Gastón colgaba un gran pase entre líneas que Mayoral no pudo materializar y mandó el balón al córner. En el 40' el Granada tuvo una gran oportunidad con un centro de Callejón hacia Uzuni que remataba con complicaciones por lo que el disparo no fue certero.

Los últimos minutos de la primera mitad el partido se abrió y comenzaron a llegar balones a las dos áreas, con estos dos últimos comenzando a asociarse y generando peligro. En el 45' casi marca el Granada el primero tras un rebote en la defensa a un tiro de Ricard que iba colándose en la red, y el árbitro sacaba las primeras tres tarjetas a Mitrovic, Miguel Rubio y Damián tras un leve enganchón en el área.

Lo mejor de cada equipo en la primera parte: Patrick, el centrocampista de la cantera del Getafe, fue uno de los más acertados y efectivos en el movimiento de balón llevando el timón de su equipo, mientras que por parte del Granada, los movimientos y la capacidad de Samu de generar peligro, que se hacen más notables por cada partido.

Segunda parte

En el Granada, Bryan Zaragoza ocupaba el hueco de Samu y desde el primer momento comenzó a protagonizar el ataque rojiblanco. No fue hasta el 54' no se abría la lata gracias a un recorte del propio Bryan en el área que provocó penalti, y que Uzuni no perdonaría para hacer el 1-0 con un disparo raso que engañó al guardameta. Los minutos fueron pasando con alternancia en la posesión y un buen Getafe en defensa.

En el 70' entraron Soro y Mario por Sergio Ruiz y Callejón. Poco después Uzuni hizo una gran carrera en solitario y mandó un zambombazo a la escuadra que se fue por poco en una de las escasas ocasiones claras del Granada. El canterano Tiago García daba un susto al Granada tras una buena jugada individual cuyo disparo se fue alto, ya en el 84'.

Un minuto después, Famara sentenciaba el encuentro tras una contra del Granada, donde solo tuvo que rematar de cabeza el rechace tras un pase de Mario González que se envenenó. La sorpresa llegó en el 91' con un gran centro de Djené, que estaba jugando de centrocampista, y un buen remate de Jaime Mata que Raúl no pudo detener.

El partido acabó con un 2-1 favorable a los rojiblancos, en un partido con no demasiadas ocasiones y con alternancia en la dominancia del juego, pero que supieron defender y aguantar el resultado. Es evidente que este equipo necesita seguir reforzándose, además de que no han estado algunos de los habituales, ni los fichajes Vallejo y Gumbau. A pesar de ello, el Granada ha completado un buen partido. Veremos si a la directiva del Granada le da tiempo a apuntalar incorporaciones que, tras el encuentro con un rival directo y de nivel Primera División, se antojan necesarias.