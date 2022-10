El único que no está preocupado por la situación del Granada CF es Aitor Karanka

Una de las aficiones más divertidas de los ‘futboleros’ es convertirse en entrenadores: montar la mejor alineación posible de tu equipo, imaginar los cambios que harías, pensar en el sistema que usarías. Cuando el resultado de los tuyos no es el esperado y, encima, el técnico de turno muestras ideas diferentes a las tuyas, te encuentras ante el caldo perfecto para rajar, para despotricar porque tú tienes mucha más idea que él, que no se entera pese a tanto título de entrenador.

Karanka las pone botando. El preparador rojiblanco posee en muchas ocasiones la extraña facilidad de poner de acuerdo a la mayor parte del entorno granadinista, desde aficionados a analistas, pasando por periodistas y tertulianos.

Porque hay coincidencia casi general en que el domingo ante el Huesca quitó del campo a Rochina y a Bryan cuando estaban siendo los mejores, y en que Meseguer tenía que haber entrado porque el partido seguía 0-0 y es el mejor medio creativo, y en que Callejón seguramente sea más influyente partiendo desde banda o desde una posición más atrasada, y en que lo recomendable es agotar los cambios, y en que Jorge Molina, u otro ‘nueve’, tiene que estar en el campo por lo mucho distinto que ofrece, y…

Barra de bar aparte, es preocupante que Karanka no esté preocupado con lo que ofrece el equipo en los últimos partidos. De hecho, seguramente sea el único que no lo está. Al inicio de liga los resultados lo validaban casi todo. Después se perdió en Andorra fallando muchas ocasiones y se ganó al Mirandés pese a hacerlo más. Si de Andorra te quedas con la inferioridad mostrada en muchos momentos y del último triunfo en casa con la mala actuación, y añades las prestaciones ante Eibar, Las Palmas y Huesca, es para estar más que preocupado.

No ya por el paupérrimo balance de cuatro puntos sumados de quince posibles, que también, sino porque no se aprecia ningún tipo de progreso en un equipo que va para atrás en lugar de para adelante. Cuando Karanka llegó al Granada la pasada campaña para hacerse cargo del equipo, trajo normalidad, sentido común y cordura, virtudes que, en muchos momentos, ahora se echan de menos.

Melendo

Karanka alabó a Melendo en la rueda de prensa posterior al partido frente al Huesca, esa en la que se volvió a mostrar como un hombre tranquilo, el tiempo dirá si hasta demasiado tranquilo. Melendo se lesionó en los días previos al choque ante el Andorra y ha faltado en toda la mala racha rojiblanca. Escuchando al preparador da la sensación de que se agarra al menudo media punta como el salvador, como el futbolista que va a acabar con todos los males del equipo.

Los tres partidos que los rojiblancos van a jugar en una semana ante Ponferradina, Sporting de Gijón y Tenerife, el primero y el tercero fuera y sólo el segundo en casa, seguramente determinen si es así o no, si con Melendo llega la esperada reacción.

Pese a que acaba de empezar octubre, es una triple cita que puede marcar la temporada y, si no llega la mejoría, también el futuro del banquillo rojiblanco. Porque aunque acabe de empezar octubre y Karanka no está preocupado, los demás sí lo están, también los que están por encima de él y rigen los destinos de la entidad.

El caso Perea

Es curiosa y digna de análisis la gestión de minutos y la situación actual de Alberto Perea. Apenas llevaba 48 horas en el club y, casi sin entrenar con el equipo y de forma sorpresiva, ya dispuso de minutos en Andorra. Después participó en los cuatro partidos siguientes, siendo incluso titular frente al Mirandés. En ninguna de sus actuaciones aportó lo esperado.

En mitad de todo eso, cuando el futbolista fue presentado, repitió en más de una ocasión que esperaba dar lo mejor cuando estuviera al cien por cien, dejando caer que su estado de forma no era el idóneo. En Las Palmas no jugó, pese a formar parte de ese viaje que Víctor Díaz calificó como odisea, y desde la pasada semana se ejercita aparte del grupo.

Karanka comentó antes del duelo ante el Huesca, que Perea iba a ser baja en ese choque y habló de unas molestias, pero sin especificar y dejando caer también un estado físico no óptimo tras charla con el atacante. Como ni se pueden ver los entrenamientos, ni hay partes médicos ni se ofrece desde la entidad ningún tipo de información sobre lesiones o estado físico de los jugadores, según comentan desde la propia entidad porque así lo quiere Karanka, nadie sabe lo que le ocurre a Perea.

Sí que parece lógico pensar que sí ahora no está en forma, tampoco lo estaba cuando vino y jugó cuatro partidos seguidos, uno de ellos incluso de inicio. Situaciones bastante ilógicas e imposibles de entender, más aún si no hay explicación lógica que las aclare.

Recogepelotas

Cualquier detalle en el fútbol actual puede ser susceptible de hacer que ganes o pierdas un partido y es bueno tener controlados cuantos más detalles, mejor. Era algo que tenía muy claro el cada vez más añorado y recordado Diego Martínez, cuya sombra no para de alargarse pese a que no lo quieran reconocer algunos de sus detractores locales, que también los hay, porque ha de haber de todo en la vida.

Los recogepelotas de tu estadio son un detalle. Hay que poner más y más despiertos. Que se contraten si hace falta. No puede ir a sacar un jugador de banda rápido y que no haya pelota. No puede ser que el rival quiere un esférico con prontitud y se lo des.

Ellos también juegan. Y si no lo hacen bien, va en perjuicio del equipo. Hay que decírselo, y si no lo entienden o no valen, que se busque a otros. Hay muchísimo en juego y cualquier detalles, por intrascendente que parezca, puede ser crucial. Que tome nota quien corresponda.