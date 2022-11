Un Granada en inferioridad también pierde en Leganés (1-0)

El estreno de Paco López a domicilio en liga tampoco sirvió para que el Granada CF rompiera su mala dinámica como visitante, que se alarga a ocho partidos sin marcar y sin ganar al ceder este domingo por 1-0 ante el Leganés.

Igual que de los anteriores partidos del técnico valenciano no se puede sacar conclusiones tajantes por jugar ante un rival muy inferior en la Copa o por medirse a un equipo con expulsado en la liga, de Butarque tampoco las habrá porque el Granada jugó con diez desde el minuto 3.

Apenas habían transcurrido 120 segundos de juego cuando Raúl Fernández vio una justa roja directa. Defendió más o menos bien el Granada, que recibió el único tanto del choque en el segundo tiempo marcado por el ex Dani Raba a pase de otro ex como Fede Vico.

Pudieron empatar los rojiblancos, que firmaron una digna actuación, tuvieron alguna ocasión y lo intentaron hasta el final. Esta vez la inferioridad fue en contra y pasó lo habitual, que perdió el que juega con uno menos.

El partido comenzó de la peor manera posible para los visitantes. Todavía no habían entrado en Butarque los que se retrasaron con el arroz dominical cuando el Granada repitió en defensa una acción similar a la que le costó el 1-0 semanas atrás en el partido de Tenerife.

Esta vez no se durmió Cabaco, baja por lesión para este choque, sino Rubio, al que le comió la tostada un astuto José Arnaiz. Raúl Fernández no llegó a tiempo de arreglar el desaguisado y arrolló al atacante local. La expulsión no mereció ningún tipo de discusión.

El sustituido para que entrara Adri López a cubrir los palos fue Jorge Molina. Era el minuto 6 cuando se reanudo el juego con una peligrosísima falta que no aumentó el daño porque el propio José Arnaiz mandó el esférico por partida doble a la barrera.

Había salido el Granada con un 1-4-1-4-1, con Víctor Díaz de pivote al no estar al cien por cien ni Meseguer ni el recuperado Petrovic, con Antonio Puertas y Melendo de interiores. Mutó Paco López a un 1-4-4-1, con Callejón reconvertido en ‘nueve’, el multiusos Antonio Puertas metido en el doble pivote y Melendo escorado a la derecha.

El nuevo plan

Pese a que quedarse con uno menos tan pronto invita a echarse atrás, el Granada no lo hizo. Asumió que no iba a tener el balón, pero mantuvo las líneas adelantadas, sin colocar nunca el bloque bajo.

El Leganés no tiene entre sus virtudes la brillantez con el balón, más aún al iniciar el partido con el ex rojiblanco Fede Vico en el banco, y el plan le salió bien a los nazaríes en el primer tiempo, que acabó sin que Adri López tuviera que hacer ninguna parada.

Sólo creó problemas Juan Muñoz con sus desmarques de ruptura bordeando el fuera de juego a la espalda de la defensa. En el minuto 12 mandó un balón fuera, en el 43 no acertó a controlar la bola ante Adri López tras haber tirado mal la línea Ricard y ya en el añadido volvió a chutar con el punto de mira desviado.

Poco más de los madrileños en ataque antes del descanso. Otro mal tiro de José Arnaiz, un cabezazo fuera de Sergio y un tiro muy lejano también desviado de Undabarrena.

Del Granada, eficaz e inteligente sin balón, quizás se echó de menos algo más de producción ofensiva, aunque el Leganés siempre fue consciente de la velocidad rojiblanca y tampoco se desvistió demasiado.

Antonio Puertas no resolvió una buena salida en el minuto 35. Tenía que haber chutado antes. Tampoco pudo rematar después el almeriense un centro de Uzuni que llevaba veneno por culpa de un oportuno Riesgo.

Las últimas del primer tiempo fueron una volea fuera de Víctor Díaz y una reclamación de penalti de Callejón ante Nyom. Era evidente que Cordero Vega no le iba a dar al Granada ni la hora.

La segunda parte también empezó de la peor manera posible para el Granada, en buena medida por el ingreso de un jugador como Fede Vico que es capaz de marcar diferencia.

Había sido buena la salida al césped de los rojiblancos, pero recibió un gol de la única manera en que parecía que podía marcar el Leganés, con un balón en largo.

El gol

Callejón lanzó mal una falta a favor, Fede Vico salió a la contra y puso un caramelo en forma de caramelo a Dani Raba y otro antiguo jugador del Granada firmó la ley del ex al cuadrado chutando para batir a Adri López con un disparo cruzado antes de que pudiera llegar al corte Carlos Neva.

Era el minuto 52 y en los cinco siguientes rozaron el 2-0 José Arnaiz y Dani Raba, con sendos tiros que rozaron la madera.

Quedaba por delante más de media hora y el Granada tuvo claro que tenía que irse hacia arriba, y que pasase lo que tuviera que pasar. Para afrontar la misión casi imposible de marcar entraron al campo Meseguer y Petrovic, que sólo estaban para un rato, por Víctor Díaz y Melendo, por lo que Antonio Puertas se fue a la derecha.

Cuatro llegadas seguidas tuvo el Granada para empatar, sin acabar en gol ninguna. Riesgo voló en la falta directa de Callejón, que poco después marcó tras asistencia de Uzuni, pero en fuera de juego. El meta local volvió a aparecer, a renglón seguido, ante el propio Callejón y frente a Uzuni.

La primera parada de Adri López llegó en el minuto 70. Actuó bien por arriba frente al intento de José Arnaiz.

Mermó el empuje rojiblanco con el paso de los minutos y trató de recuperarlo el técnico con Bryan Zaragoza, con apenas diez minutos, más el añadido, por delante. Salió del campo Antonio Puertas.

Apenas pudo crear peligro el Granada en lo que quedaba de partido. La única acción de mérito salió de las botas de Bryan, que puso un gran centro que remató muy escorado Callejón en el segundo palo y acabó el balón en córner

El Granada lo intentó con el alma en los siete minutos de añadido, con Adri López subiendo a rematar en las dos últimas acciones a balón parado, pero el mal del visitante continúa instalado en la meta rojiblanca. También con Paco López como jefe de expedición.