Bryan Zaragoza: “No puedo describir lo que siento por este escudo y esta afición”

El jugador del Granada Bryan Zaragoza, una de las relevaciones de la temporada en LaLiga SmartBank, dijo que no tiene palabras para definir lo que siente por el escudo y la afición del Granada, que este sábado ascendió a LaLiga Santander.

“No me salen las palabras para describir el momento que estamos viviendo, y encima marcando un gol. Sólo hay que ver cómo está la gente, es tremendo”, comentó Bryan tras el partido en Movistar.

“Hace seis meses jugaba en Segunda B y ahora vivo esto con el equipo que me dio la oportunidad, que me firmó en juveniles de un equipo de barrio y que me dio la oportunidad de vivir todo esto”, añadió el medio malagueño.

“No tengo palabras para describir lo que siento por este escudo y esta afición”, añadió el joven atacante malagueño, que suma tres goles en las tres últimas jornadas.

“Me quedo con el gol de hoy porque da para un ascenso a Primera”, afirmó tras marcar el 2-0 en la victoria del Granada al Leganés que permite a los rojiblancos subir a LaLiga Santander.