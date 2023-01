El Granada CF busca redimirse fuera en la casa de Paco López

El Granada CF y el Levante se enfrentan este sábado desde las nueve de la noche en el partido más interesante de la jornada 23 en LaLiga SmartBank, que es también la primera salida del 2023 y de la segunda vuelta del equipo rojiblanco.

El equipo que dirige Paco López visita al granota con la losa de sus resultados a domicilio. Pesa mucho y va en contra del objetivo de lograr un buen resultado que le permita mantenerse cerca de la cabeza de la clasificación, aunque algún día tendrá que desprenderse de ella.

Pocos escenarios mejores para hacerlo que un Ciudad de Valencia que es la casa del técnico Paco López, el estadio donde triunfó con un Levante que vuela desde que llegó a su banquillo Javi Calleja. Lanzado en liga, donde ya supera al Granada en dos puntos, y vivo en la Copa tras quince partidos sin perder. Ahí es nada.

El equipo rojiblanco sólo ha podido ganar esta temporada como visitante, choque de Copa en Yecla aparte, en su primer encuentro del curso, jugado en Ibiza en agosto. 0-2 hace ya cinco meses.

Además, viene de cerrar 2022 con dos duras derrotas por 1-0 fuera de casa frente a Lugo y Oviedo, la primera en LaLiga SmartBank y la segunda en la Copa del Rey. En ambos duelos mereció más, como otras muchas veces fuera, pero en ambos cedió.

Tres empates y siete derrotas es el bagaje de los granadinistas en liga a domicilio desde el triunfo en Ibiza, pésimos números que compensa con su fenomenal rendimiento en el Nuevo Los Cármenes, donde el Levante uno de los tres únicos equipos que pudo puntuar (0-0) en la primera vuelta. El resto, todo victorias del Granada.

Ahora se vuelven a enfrentar en el Ciudad de Valencia dos claros favoritos al ascenso, que en las anteriores campañas se medían en Primera, algo que pretenden volver a hacer el curso próximo.

El Granada persigue un buen resultado que le mantenga cerca de la cabeza antes de afrontar dos compromisos seguidos en casa frente a Ibiza y Andorra. Perder este sábado hasta podría sacarlo de los puestos de eliminatorias de ascenso.

Novedades

Paco López recupera para el choque a los centrales Miguel Rubio y Víctor Díaz, ausentes por sanción en el pasado partido contra el Cartagena, que ganó el Granada por 1-0 con muy buena actuación de Cabaco e Ignasi Miguel como pareja de zagueros.

Víctor Díaz opta a volver al once pero en la medular, donde pugnará con Sergio Ruiz por el puesto de acompañante del serbio Njegos Petrovic, mientras que Rubio podría quedarse de inicio en el banquillo ante el buen momento del uruguayo Erik Cabaco, ex jugador del Levante.

El técnico puede optar por numerosas formulas para el centro de la defensa y para el centro del campo, donde hasta podría aparecer el talento de Alberto Perea.

Paco López cuenta con la baja por sanción del medio francés Yann Bodiger, mientras que están lesionados el medio ofensivo Rubén Rochina, el centrocampista Víctor Meseguer y el portero portugués André Ferreira.

Sí que podrá estar finalmente bajo palos Raúl Fernández, que ha entrenado los últimos días con una máscara facial protectora tras recibir un golpe contra el Cartagena. Igual la tiene que usar también en el choque.

Parecen seguros también en el once, aparte de los ya citados, Ricard, Carlos Neva, Melendo y Callejón. Ante el Cartagena jugaron Alberto Soro y Uzuni, aunque puede ser novedad frente al Levante el regreso de Jorge Molina y también la posible vuelta de Antonio Puertas.

Ahí también hay numerosas combinaciones y no las tienen todas consiga un Soro que no logra tener continuidad y un Uzuni que es el máximo goleador de la categoría pese a no haber marcado aún lejos del Nuevo Los Cármenes.

El rival

El Levante se mide al técnico que más partidos ha dirigido en su historia, con 147 encuentros, y que fue despedido en octubre de 2021 tras más de tres años y medio en el cargo.

No estará sólo Paco López, que volverá a pisar al Ciudad de Valencia y contará en la grada con su familia y amigos.

En juego están los tres puntos y la racha de trece partidos seguidos en Liga que lleva el Levante sin conocer la derrota, a los que se suman dos más en la Copa.

Once de ellos en el campeonato doméstico son estando ya en el banquillo granota Javi Calleja, que no podrá contar para este partido con los sancionados Iborra, Pepelu y Joni Montiel ni con los lesionados Mustafi y Brugué.

La buena noticia para Calleja es la recuperación de Campaña, ausente desde el pasado 18 de diciembre de 2022 por unas molestias musculares. La vuelta del andaluz podría ser directa al once inicial para formar junto a Pablo Martínez.

Calleja confirmó en la rueda de prensa previa al partido que volverá a jugar con cuatro defensas, así que la única duda es saber quién ocupará el lateral zurdo, puesto al que optan Franquesa y Saracchi e incluso el central Álex Muñoz.

Rober Pier podría adelantar su posición a la medular, mientras que Musonda o Cantero acompañarán a Bouldini y De Frutos como jugadores más adelantados.