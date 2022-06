Matías Arezo gusta en Argentina y Juanjo Narváez gusta al Granada CF

Una vez cerrada la continuidad de Aitor Karanka como primer entrenador del Granada CF, el técnico vasco y el director deportivo del club, Nico Rodríguez, se van a poner ya esta semana manos a la obra para configurar la plantilla del curso venidero.

Entre la gran cantidad de rumores, ofrecimientos de jugadores y posibles movimientos que a diario se producen, que en esta época de inicio de mercado crecen como la espuma hasta límites a veces incontrolables, dos destacaron por encima del resto este lunes en clave rojiblanca.

Los dos tienen que ver con jugadores que actúan en punta, una posible salida y una posible llegada, por lo que pueden afectar de lleno a la delantera del equipo de la próxima temporada.

La hipotética salida es el interés que hay por parte del River Plate, uno de los clubes argentinos más importantes, en el atacante uruguayo Matías Arezo, propiedad actualmente del Granada.

El joven punta uruguayo, calificado uno de los delanteros sudamericanos más prometedores, jugó muy poco tras llegar en el marcado invernal al Granada y con Karanka jugó incluso menos de lo que lo había hecho con Robert Moreno y con Rubén Torrecilla.

Aunque Arezo ha manifestado su intención de quedarse y de jugar con el Granada en Segunda, River Plate estaría planteándose seriamente la intención de incorporar al punta uruguayo y ya trabaja en varias fórmulas diferentes para ver cual es la mejor es caso de poder hacerlo.

Una posible llegada

Casi a la vez, en el Periódico de Aragón alertó de un posible interés del Granada en hacerse con los servicios de Juanjo Narváez, delantero de 27 años consagrado en Segunda y que milita en el Zaragoza.

El club maño tiene en sus planes la salida del jugador y el Granada anda atento ante una posible contratación, que caso de producirse seguramente llegue en forma de traspaso si la operación se establece en unas cantidades que pueda asumir el club rojiblanco.

Sólo el paso del tiempo dictaminará si Matías Arezo se va o no del Granada, y si lo hace rumbo a River Plate, y también si su sustituto u otro integrante más del ataque nazarí es Juan Narváez, o no se produce esta operación; si estamos ante dos movimientos claves en el mercado estival rojiblanco o ante dos rumores más que no pasan de ahí en este tiempo de nombres y muchas idas y venidas sin concretar.