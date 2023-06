El Granada CF es uno más en el lento mercado de Primera

Aunque pueda parecer contradictorio, las temporadas cada vez empiezan antes en España y los mercados estivales de fichajes cada vez van más lentos y tardan más tiempo en concretarse.

Para muestra, el botón de lo que ocurre en la actualidad, con el inicio de la siguiente pretemporada a la vuelta de la esquina ya que el próximo curso tiene previsto su arranque en la primera quincena de agosto y, a la vez, unas plantillas en la máxima categoría que apenas han sufrido modificaciones pese a que muchos equipos acabaron su curso futbolístico hace semanas.

Es habitual que hasta que no se alcance julio no empiece la vorágine de movimientos con más fuerza, ya que los contratos de los jugadores duran hasta el 30 de junio y la prudencia y la caballerosidad invitan a no anunciar la vinculación con otro club hasta entonces.

Sin embargo, esto ha ocurrido siempre y a estas alturas de otros veranos futbolísticos ya se habían anunciado muchas más novedades que ahora.

El Granada es un actor más de este melodrama veraniego de fichajes, con el añadido de que hay un par de factores intrínsecos que hacen bastante comprensible que el club rojiblanco ni se hayan producido movimientos ni tenga pinta de que los va a haber a corto plazo.

El primero es la súper población de efectivos que hay en la plantilla, con más de una veintena de jugadores con contrato en vigor. Esto hace que, entre otras cosas, sea necesario que salgan algunos antes de que entre otros nuevos.

El segundo condicionante es la situación de incertidumbre que vive la entidad en cuanto a una posible venta de los actuales propietarios chinos a un grupo inversor estadounidense, lo que provoca que no sea el momento más idóneo para incorporar nuevos jugadores.

Sólo el tiempo dirá cuándo se resuelve esta situación, si lo hace con éxito y hay nuevos propietarios o no, y cuánto incide en la planificación del plantel para la temporada venidera.

Tarde más o menos el Granada en fichar, lo cierto es que su inmovilismo actual a la hora de hacer incorporaciones no es ni preocupante ni único, ya que es lo habitual a estas alturas.

De hecho, y pese a estar ya metidos en la tercera parte del mes de junio, quince de los veinte equipos que la campaña venidera van a verse las caras en Primera División no han realizado aún fichajes de nuevos futbolistas.

La situación de parálisis va a más si te tiene en cuenta el hecho de que tres de los quince restantes conjuntos de la próxima LaLiga Santander ni siquiera tienen aún contratado entrenador para su primera plantilla.

A saber. Los cinco equipos que ya han efectuado movimientos son el Real Madrid, la Real Sociedad, el Osasuna, el Athletic Club y el recién ascendido Las Palmas.

El Real Madrid, que muchos veranos ha sido el equipo que menos novedades ha presentado en su plantel, ha sido hasta ahora el que más se ha movido con hasta tres fichajes, más que ningún otro conjunto.

Han llegado al cuadro blanco dos jugadores conocidos como el delantero Joselu Mato y el lateral zurdo Fran García, acompañados del medio inglés Bellingham, uno de los jugadores en su posición más prometedores del mundo.

Osasuna, escuadra revelación de la campaña recién acabada y que pretende formar un plantel fuerte para su regreso a Europa, ha atado de la mano de Braulio las llegadas del central Catena y del medio José Arnáiz, este último procedente de Segunda al estar militando en el Leganés.

En cuanto a los otros tres equipos que han cerrado un fichaje sorprende el caso de Las Palmas, un recién ascendido que ha contratado a Javi Múñoz, que llega también de Segunda, en concreto del Eibar.

El Athletic Club se ha reforzado con Ruiz de Galerreta, que estaba en el Mallorca y ha quedado libre, mientras que la Real Sociedad ha pescado en la liga francesa al contratar a Hamari Traoré, que procede del Rennes.

Los otros

En las quince restantes escuadras que aún no presentan novedades destacan el Celta, el Getafe y el Rayo Vallecano, ya que ni siquiera tienen aún entrenador y la figura del responsable técnico es, en principio, la llegada que se espera de forma más inminente.

Suenan varios candidatos para el banquillo vigués, una máquina de destituir entrenador en los últimos años, mientras que la continuidad de José Bordalás es la opción más viable en el Getafe y la llegada del almeriense Francisco parece cercana en el Rayo Vallecano para reemplazar a Andoni Iraola.

Dos escuadras más estaban sin técnico hasta hace poco, aunque tanto Almería como Cádiz cerraron, respectivamente, la llegada de Vicente Moreno y la renovación de Sergio González.

Alavés, Almería, Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Cádiz, Celta, Getafe, Girona, Granada, Mallorca, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Villarreal son esas quince escuadras sin fichajes aún, aunque algunos de ellos sí que se han hecho en propiedad con los servicios de jugadores que estaban cedidos y que ahora ya forman parte de su club.

Es el caso del Granada, que tras el ascenso ha concretado las incorporaciones como jugadores en propiedad de Weissman y de Famara, que se encontraban en el equipo como cedidos con opción de compra obligatoria en caso de ascenso.

Lo mismo ocurre en el Cádiz con jugadores que llegaron también en el mercado invernal, como Roger, Sergio Guardiola o Escalante.

Este caso se repite en otros de esos quince equipos sin fichajes aún. Por ejemplo, el Celta ha ampliado la cesión del central Unai Núñez y Sevilla y Valencia también han adquirido en propiedad a los zagueros Badé y Ozkacar, que estaban actuando hasta ahora como cedidos.

Los últimos equipos que han concretado hasta ahora operaciones similares, aunque siempre con jugadores que ya militaban en sus filas, son el Girona con el meta Gazzaniga y el Mallorca con el medio Morlanes.

Tras el cierre de esta semana y la consumición de la próxima, llegará el mes de julio y comenzarán las pretemporadas de los distintos conjuntos, momento en que seguro se activará un mercado de fichajes que, por ahora, está en punto muerto para el Granada y casi para la totalidad de equipos de Primera.

Eso de que se pueda fichar hasta el 1 de septiembre, con la competición ya más que iniciada, hace que los equipos se lo tomen con una calma que, para muchos, parece excesiva.

Y quién sabe si en el caso del Granada su posible venta retrasa también los acontecimientos. El tiempo marcará la pauta y los ritmos.