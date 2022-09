Joseba Etxeberria: "El Granada tiene un plantillón"

El entrenador del Mirandés, Joseba Etxeberria, se mostró contrariado tras la derrota por 2-1 sufrida este sábado por su equipo ante el Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes y reconoció que a los suyos les faltaron cosas para llevarse algún punto.

“La entrada al partido fue buena. Incomodamos al Granada y estuvimos mejor. Ellos empezaron a achuchar al final del primer tiempo y fue una lástima el gol en una acción en que estuvimos muy blandos”, dijo sobre el primer tiempo.

“Hablamos en el descanso para ser contundentes. Empatamos y tampoco pasaban demasiadas cosas. Queríamos dar refresco con los cambios y acercarnos más a la portería, pero se han llevado el partido en una acción de pegada”, añadió su resumen sobre lo que cree que fue “un partido igualado”.

“El Granada tiene un plantillón y mucha pegada. Hemos intentado estar juntos, hacer muchas ayudas, pero no ha sido suficiente. Para ser competitivo hay que dar un plus en contundencia y atrevernos a hacer más cosas. La situación delicada puede hacer que algunos jugadores no se atrevan con balón. Igual estamos hablando de un empate ante un equipo sin tanta pegada”, reconoció.

Sobre el delantero accitano Raúl García, que marcó el gol del Mirandés, Etxeberria dijo que “está creciendo, mejorando mucho y tiene mucho gol”