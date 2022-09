La 'Callezunimanía' se desata en el Granada CF

En Granada se ha desatado la ‘Callezunimanía’, coloquial nombre que sale de juntar los apellidos de los dos jugadores más importantes del equipo rojiblanco en el aspecto ofensivo en este inicio de campeonato en LaLiga SmartBank: José Callejón y Myrto Uzuni.

El motrileño y el albanés son los señores del gol en el Granada CF. No es una exageración, ya que han estado presentes de forma directa en ocho de los nueves tantos que ha marcado el equipo que dirige Aitor Karanka en la presente campaña.

El Granada, rehabilitado al ganar al Mirandés este domingo por 2-1 tras las dos dolorosas derrotas anteriores, no se puede entender sin ellos. No es que sean claves, es que si no están, uno de ellos y en muchos casos los dos, no hay goles.

El único tanto firmado por el Granada hasta ahora en el que ninguno de los dos sale en la foto es el segundo de los rojiblancos en Ibiza. Fue una asistencia de Ricard para que marcara Matías Arez. Los otros ocho es cosa de ellos.

En ese mismo partido, el 1-0 se lo marcaron los insulares en propia meta después de un tiro de Uzuni que despejó el meta oponente sobre un defensa de su mismo equipo.

En la segunda jornada empezaron a aparecer los dos de lleno. Callejón marcó ante el Racing tras un pase de Melendo, y Uzuni firmó el 2-0 a asistencia de Ricard.

Seis seguidos

Ante el Villarreal B comenzó el festival albanés, con triplete de Myrto. El primer gol fue a pase de Callejón, el segundo en penalti cometido a él mismo y el tercero, también desde el punto fatídico, en una pena máxima realizada por el filial al atacante granadino.

Este pasado sábado se consagró del todo la sociedad que forman los dos jugadores, ya que en ambos tantos asistió José para que marcara Myrto.

En las dos jugadas se evidenció la calidad técnica de dos futbolistas que perfectamente podían estar jugando en equipos de superior categoría y que, como están haciendo, tienen capacidad para marcar diferencias en Segunda.

Uzuni es actualmente, con seis dianas, el ‘pichichi’ de Segunda. Su estado de forma y de acierto es inmejorable ya que ha firmado los seis últimos tantos del equipo rojiblanco, tres de ellos a pase de Callejón, convertido en uno de los mejores asistentes del campeonato.

La ‘Callezunimanía’ no podrá tener continuidad de Las Palmas, ya que el extremo se va con Albania y no estará disponible para el próximo partido.