El Granada CF gana al Mirandés (1-3) y le valdrá empatar ante el Leganés para subir directo

El Granada CF dio este sábado un nuevo paso hacia Primera División. Estuvo a punto de subir en Anduva, a la primera, con más de 1.500 aficionados celebrándolo en la grada en un desplazamiento inolvidable y millones más haciéndolo en la capital, la provincia y cualquier lugar del mundo donde quiera que haya granadinistas, que cada vez son más, y más jóvenes.

De hecho, durante muchos minutos fue equipo de Primera de forma matemática. Al final la victoria del Levante lo evitó, aunque el equipo hizo lo que tenía que hacer, que fue ganar por 1-3 al Mirandés, por lo que se mantiene líder y dependiendo de sí mismo.

Con un empate en la última jornada ante el Leganés en el Nuevo Los Cármenes le valdría para subir directo. Ni que decir tiene que lo hará ganando. Con una derrota, si se dieran otros resultados, también sería posible.

El equipo dirigido por Paco López, pieza clave en un logro que durante muchos tramos de la temporada parecía imposible y que ahora está a punto de conseguir, hizo lo que tenía que hacer, que es ganar en Miranda de Ebro en un choque práctico marcado porque los locales se quedaron con diez en el minuto 24.

Antonio Puertas fue el de las mejores tardes con un doblete, el segundo después de que los locales, ya estando con un jugador menos, marcaran el momentáneo empate con un golazo desde el centro del campo. Cerró el choque un monumental tanto de Bryan.

Sorprendió Paco López con su once inicial al meter varios cambios respecto al anterior partido, los principales en una línea defensiva que cambió por completo al entrar Quini, Cabaco, Víctor Díaz y Carlos Neva por Ricard, Rubio, Ignasi Miquel y Jonathan Silva, todos de principio en el banquillo. Sergio Ruiz y Callejón también fueron de la partida por, respecto al último partido, Bryan y Weissman.

Desde el principio se vio a un Granada queriendo dominar, pero sin arriesgar lo más mínimo, frente a un Mirandés valiente y que siempre quiere ser protagonista con el balón.

Tras un par de acercamientos de cada equipo que no llegaron a más, la primera ocasión clara estuvo en las botas de Antonio Puertas, a cuyo derechazo respondió con una buena parada Herrero tras envenenarse el balón al botar justo delante.

En el minuto 17 se produjo el primer, y principal, gran susto de la tarde para los miles de aficionados rojiblancos que presenciaron el partido en directo. André respondió con un paradón a una mano al tirazo de Raúl García en una segunda acción mal defendida por los rojiblancos (de verde en Miranda).

Poco después, cuando apenas se había superado el primer cuarto de partido, llegó la jugada clave del choque. Encontró Uzuni hueco en la zaga local para buscar la meta contraria, aprovechándose de un sensacional desmarque de Antonio Puertas, y fue empujado al borde del área por Álvaro Sanz cuando encaraba el mano a mano ante el meta rival.

Tuvo claro el trencilla Arcediano Monescillo que era tarjeta roja y dejó al Mirandés con diez. No pudo ser el minuto mágico completo porque el albanés mandó fuera el lanzamiento de falta.

Cambió el choque con la inferioridad de los locales, que empezaron a defender con un bloque mucho más bajo ante un Granada capaz de monopolizar sin problema el dominio del esférico.

El choque pasó al capítulo siguiente a la media hora, cuando Antonio Puertas firmó con la testa el 1-0. Centro Carlos Neva desde la izquierda, que fue la banda más usada para atacar en el primer tiempo, Herrero dudó si salir o no, Raúl Navas se perfiló fatal para no despejar y el almeriense estaba con la caña preparada en el área pequeña.

El gol no cambió en exceso el choque, ya que al Mirandés le costaba tener el balón y el Granada estaba tranquilo con la posesión del mismo. Herrero evitó el 0-2 ante Uzuni, aunque había fuera de juego anterior del omnipresente Antonio Puertas.

Trató de apretar el Mirandés en los minutos previos al descanso, con el escurridizo Pinchi liderando las operaciones. André se mostró seguro por arriba y Víctor Díaz metió un pie providencial en el área porque Raúl García siempre tiene la escopeta preparada.

Antes del intermedio volvió a trabajar Herrero, esta vez a cabezazo de Uzuni tras pase de Callejón.

Segundo tiempo

No varió la tónica tras el descanso porque, con 0-1 en el marcador, a ningún equipo le interesaba que fuese así. Barbu pidió penalti, que no parecía, y Puertas y Callejón no cerraron bien una contra prometedora. Melendo tampoco fue capaz de marcar en otra posterior.

Movió pieza Paco López en el minuto 55 con las entradas de Bodiger y Bryan por Pol Lozano y Callejón, sin que hubiera ninguna variación táctica en un Granada impreciso pese a no pasar apuros.

No pasaba nada en el partido hasta que Roberto López se empeño en marcar uno de los goles de la temporada en el minuto 57. Vio adelantado a André Ferreira y se sacó de la chistera un chutazo tremendo desde el centro del campo que significó el 1-1. Ver para creer.

El gol dejó tocado durante algunos minutos al Granada, pensando cómo podía no ir ganando el partido. El ko técnico fue momentáneo. Volvió a levantar al equipo Antonio Puertas en el 63’ al remachar en el segundo palo el centro-chut de Carlos Neva para colocar otra vez por delante a los nazaríes (1-2). Al momento, entró Ricard por Quini.

Con veinte minutos aún por delante agotó cambios Paco López al entrar Ignasi Miquel y Meseguer por Cabaco y Melendo, sin que variara tampoco el dibujo de los rojiblancos, deseosos de que pasaran los minutos y con la calculadora en la mano.

Sin embargo, el Mirandés no había dicho su última palabra y André tuvo que volver a ponerse la capa de héroe para evitar el tanto de Gelabert en una clara ocasión local.

Finiquitó el partido Bryan en el minuto 78 con otro gol descomunal, el 1-3, al pinchar un balón que llegaba desde la otra banda, dejar en el camino a dos rivales con dos fintas toreras en un palmo y superar a Herrero.

Se acabó ahí el choque, con el marcador claro, los locales homenajeando a jugadores que no van a seguir, como el granadino Raúl García, y el Granada pendiente de las noticias que llegaban de otros campos.