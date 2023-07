El plazo para nuevos abonados en el Granada CF se abre este lunes

Los aficionados del Granada CF que aún no sean abonados del club y deseen serlo tienen marcado en rojo este lunes en su calendario.

Porque este lunes se abre el plazo para nuevos abonados en el Granada CF, para aquellos que aún no son abonados y desean serlo en la campaña del regreso del equipo a Primera.

La demanda para conseguirlo es alta. Hay máxima expectación, como lo demuestra el hecho de que durante el fin de semana se saturó la web para solicitar cita previa.

El trámite se puede realizar, en principio, en el estadio con esa cita previa pero también de forma online.

Condiciones

De lo que no se beneficiarán los nuevos abonados es de los precios de la pasada temporada, que el club sí respetó a los socios de la pasada campaña con la salvedad, que no es poco, de que su abono no incluye los partidos ante el Real Madrid y el Barcelona.

Los abonados que retiren su carné a partir de este lunes tendrán que pagar un suplemento de nueva alta que varía en función de la zona del campo en que está situado el abono.

Fueron casi quince mil los abonados que renovaron su abono respecto a la pasada campaña, lo que significa alrededor del 97 por ciento de los mismos, y se espera que varios miles de fieles más se unan ahora a la causa rojiblanca.