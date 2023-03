Diez últimas jornadas para el Granada CF con todo tipo de rivales

Quedan diez jornadas para que acabe la fase regular de la competición en LaLiga SmartBank y un vistazo al calendario del Granada CF podría llevar a la conclusión de que el panorama futuro para el equipo rojiblanco no es extremadamente complicado.

No obstante, en Segunda División el diablo se encarga de cargar cada partido, a cada rival y hasta cada comentario que se hace de este tipo, por lo que lo correcto es apuntar que su futuro es tan difícil como el de cada uno de los oponentes directos con los que se va a jugar subir.

Diez partidos le quedan al Granada para cerrar la primera fase del curso, y ojalá que la última porque significará que ha subido a Primera, con la mitad de ellos en casa y los otros cinco lejos del Nuevo Los Cármenes.

Lo de aquí es más o menos fácil de analizar. Para empezar, tiene que venir un equipo que se está jugando el descenso pero que no está nada mal situado en esta pelea. Es el Oviedo de Álvaro Cervera, que visitará en coliseo del Zaidín el próximo domingo.

Después los dos duelos directos ante Las Palmas y Eibar, las escuadras que junto a Levante y Alavés aparecen como rivales más claros por el objetivo de la Primera División.

Ya se conoce que el choque ante los insulares se disputará el sábado 15 de abril a las 16:15 horas, mientras que aún no hay fecha establecida para un duelo contra el Eibar, actual líder, que cerrará el mes de abril.

Los dos últimos partidos del curso regular en casa para el Granada serán ante el Lugo y el Leganés, dos formaciones ante las que no se puede fiar pero que no deberían de ofrecer sustos, aunque con el precedente de la Ponferradina está todo el mundo avisado.

El Lugo es el colista de la categoría y es muy probable que cuando se disputa ese partido, en la antepenúltima jornada, ya esté descendido, mientras que todo hace indicar que el Leganés llegará al Nuevo Los Cármenes sin jugarse nada, ni por arriba ni por abajo, en la clasificación.

A domicilio

La historia de fuera de casa no es muy diferente. Tras el duelo ante el Oviedo, el Granada visitará de forma consecutiva al Sporting de Gijón y el Zaragoza, y después hará lo propio con el Racing de Santander, escuadras las tres que como la ovetense pelean por no bajar pese a que no están en una situación angustiosa.

También habrá que ver cómo se encuentran estos equipos dentro de dos, tres y cinco jornadas, respectivamente, cuando sean los choques ante los rojiblancos, porque los gijoneses están ahora en una dinámica negativa y los maños y los cántabros en una mucho mejor.

Después llegará el duelo de Vitoria ante el Alavés, ahora rival directo del Granada, pero de los cinco de arriba y el que parece menos fuerte.

El último desplazamiento este curso del Granada es a Miranda de Ebro para visitar al Mirandés. Como en el caso del Leganés, todo hace indicar que cuando se juegue ese partido los castellanos no tendrán nada importante en juego.