El Granada CF da un paso atrás claro y preocupante

El Granada CF perdió por 3-1 este sábado ante el Levante y lo peor no fue la derrota. Hubo tantos aspectos negativos que marcaron el partido y tantas conclusiones pesimistas que dejan el resultado que ceder ante un rival directo fue lo menos grave.

Quizás lo más preocupante sea la clara involución que supone el choque para los rojiblancos, que por primera vez desde la llegada de Paco López al banquillo del equipo se vieron superados por un oponente. Hasta ahora, ganara, empatara o perdiera el Granada, siempre había merecido. En el Ciudad de Valencia no.

De hecho, fue lo más parecido a un encuentro de los muchos en que estuvo Aitor Karanka en el banquillo: mala imagen, pocas ocasiones, fragilidad defensiva, vulnerabilidad a balón parado, jugadores por debajo de su nivel y clara inferioridad respecto a un rival que fue superior y mejor en prácticamente todo.

Por hacer comparaciones con el pasado más reciente, hasta se pareció Paco López al anterior técnico en cuanto a su incomprensible tardanza a la hora de realizar sustituciones, de refrescar al equipo con cambios que todo el mundo veía que hacían falta hacer, salvo él.

Y claro, si cuando Karanka desesperaba a todos y se le criticaba porque tardaba un mundo en mover el banquillo, habrá que hacer lo mismo con Paco López. Es inexplicable que pasaran los minutos del segundo tiempo sin que ocurriera nada en el partido y viéndose que el Granada no era capaz de generar ni de llegar, y no hiciera nada, pese a contar en la banda con futbolistas hábiles y capaces con balón como Alberto Perea o Bryan Zaragoza.

El motivo

Hay técnicos que en situaciones como la actual, con el mercado de fichajes ya avanzado sin que lleguen los refuerzos que espera, usan los partidos para mandar mensajes a sus dirigentes, para mostrar su impaciencia o su descontento con indirectas, o directas, en forma de decisiones discutibles o cambios que generan controversia.

Creo que Paco López no es de esos entrenadores. Ni le pega ni tiene pinta de usar los partidos para lanzar dardos. Por eso, y porque suele ser un entrenador intervencionista que desde el punto de vista táctico suele actuar con acierto y rapidez, resulta más incomprensible aún que no hiciera ninguna sustitución en el Ciudad de Valencia, tal y como estaba el choque, hasta el minuto 78.

De hecho, durante el primer tiempo fue capaz de corregir el malísimo inicio de partido con un movimiento táctico que cortó la sangría y permitió al Granada reaccionar. Eso sí, en el descanso quien movió ficha fue Calleja y entonces ya no hubo réplica desde el lado rojiblanco.

Fichajes

Subir o no subir a final de temporada no va a depender de que llegue o no un delantero. Puede y debe mejorar las prestaciones del equipo o se podrán ganar partidos con sus goles. De hecho, alguien tiene que venir sí o sí al salir Arezo, que se marcha porque no ha contado para ninguno de los varios entrenadores que ha tenido desde que llegó.

El punta que venga ayudará, pero los que tienen que llevar al equipo a Primera son los que hay aquí, los que están desde principio de temporada. Esos son los que tienen que empezar a ganar partidos fuera. Y para hacerlo es necesario y obligatorio mejorar de forma considerable las prestaciones que ofrecen.

La tabla

La tabla clasificatoria no es ni mucho menos determinante a estas alturas. Evidentemente, es mejor estar primero que noveno. Ahora y siempre.

Pero la renta de puntos con el ascenso directo es superable. Si la competición estuviera ya en el último cuarto, la clasificación actual sí obligaría al Granada a hacer un esprint final casi perfecto para meterse entre los dos primeros, pero con casi media liga por delante hay tiempo de sobra para reducir diferencias.

Los dirigentes

El rendimiento de la plantilla en partidos clave como el del sábado ante el Levante o la tardanza a la hora de que lleguen los fichajes está haciendo que muchos aficionados empiecen a cambiar su opinión de Nico Rodríguez, el director deportivo del Granada que para muchos pasa de idolatrado a discutido. Y, está claro, todo según entre o no el balón.

No tardará en pasar lo mismo con Alfredo García Amado, el director general y ya consejero del club. Todo lo que se espera, en el ámbito extradeportivo, sigue sin llegar. Convenio del estadio con el Ayuntamiento, tienda en el centro, obras en la ciudad deportiva…

Así es el fútbol. Y tras ellos, las miradas irán de nuevo hacia Sophia.