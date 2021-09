Una sangría defensiva

Acertar una alineación de Robert Moreno se está convirtiendo en una tarea casi tan complicada como para el equipo rojiblanco la de ganar un partido. Tras rozarlo ante el Valencia y el Barcelona, la sexta oportunidad llegó ante la ‘EuroReal’, un conjunto poderoso pero que está empezando a pagar muy pronto, como le ocurrió hace pocos meses al Granada, una temporada cargada de partidos que ha dejado ya un buen número de lesionados.

El técnico rojiblanco ha querido aprovechar su profundidad de plantilla para realizar en este tramo de curso, en el que hay varios choques consecutivos de LaLiga Santander concentrados en pocos días, numerosos cambios en sus onces titulares.

Ya metió el preparador siete cambios en el Nou Camp en relación al equipo que alineó de inicio el lunes ante el Barcelona, y este jueves introduzco otros siete respecto al duelo ante los culés, regresando al once varios de los futbolistas que fueron de la partida contra el Betis.

Sólo repitieron del lunes en la alineación Maximiano, Domingos Duarte, Luis Milla y Machís, mientras que el único que se estrenó en el once fue Rochina, que ya había tenido minutos en encuentros anteriores, pero no de inicio. Lo que no varió Moreno fue su esquema de juego. Tras apostar por variaciones en las primeras jornadas, su habitual 1-4-1-4-1 parece que se vuelve a imponer, con Luis Suárez como referencia ofensiva dejando en el banquillo a su compatriota Bacca y a Jorge Molina, y con Rochina partiendo como extremo desde la derecha.

La Real Sociedad, con un once tan condicionados como letal de mitad de campo hacia arriba, se posicionó también en un 1-4-1-4-1, con la gran novedad de que el técnico Imanol Alguacil apostó para la portería por el australiano Ryan, inédito hasta ahora esta campaña.

Factor Rochina

La presencia en el terreno de juego de un futbolista como Rochina permite al equipo contar con una serie de virtudes que pocos jugadores pueden aportar. Una es que partiendo de banda se mete mucho para el centro, ayudando en la construcción y dejando toda la banda para el lateral.

Esto no ocurrió demasiado porque ni Arias ni Carlos Neva se prodigaron en exceso en ataque. La otra es que su golpeo a balón parado, que sí que fue clave al nacer el 1-0 en un córner muy bien botado por el valenciano.

Una de las novedades más reseñables en el esquema de Moreno es que Luis Milla estuvo en todo momento muy pendiente de ayudar a Gonalons, único pivote defensivo, cuando la Real tenía el balón.

El madrileño estuvo siempre muy pendiente de las llegadas desde atrás de Mikel Merino y en muchas ocasiones se colocaba a la altura del galo formando un doble pivote, con Montoro casi siempre más adelantado.Aunque a Moreno seguro que no le hubiera gustado tener que hacerlo, se vio obligado a realizar su primera sustitución mediado el primer tiempo al sufrir problemas físicos Machís, un día más muy apagado el cuarto de partido que jugó. Entró en su lugar Antonio Puertas y no cambio nada en el dibujo rojiblanco.

Pese a gastar su primera ventana de cambios pronto, no aprovechó el descanso para variar nada el técnico, por lo que el segundo tiempo comenzó con los mismos, y con el empate de la Real.

De mal en peor

No se quedaron ahí los problemas del Granada, muy condicionado por una fragilidad defensiva que supo aprovechar el rival. Sólo ocho minutos después del empate llegó el 1-2. La pérdida de fuelle de Luis Milla hizo que Mikel Merino se echara el equipo a sus espaldas.

El medio, que vestido de interior pisó el área rival una y otra vez, marcó a la hora de juego el tanto de la remontada. Sus dañinas llegadas se prolongaron hasta el final del choque, como las de una Real a la que no pudo contener el Granada.

Buscó la reacción el Granada con Bacca y la primera del colombiano acabó con el penalti del empate. Esto hizo que se descolgara a la izquierda Luis Suárez, tratando de ser vertical y de crear peligro desde ahí.Cuando Moreno movió su banquillo por última vez la Real había vuelto a colocarse por delante en el marcador. Escudero por Carlos Neva y Monchu por un desfondado por el esfuerzo Luis Milla fueron los dos últimos cambios.

Esta vez hizo cuatro sin agotar el quinto, pese estar en el banco Jorge Molina. El Granada mantuvo el mismo dibujo hasta el final, aunque en los instantes finales, ya a la desesperada, Germán trató de irse hacia arriba casi de forma continua para tratar de cabecear algún balón. Apenas tocó bola pese a que el Granada recurrió a colgar balones con poco sentido.