Luis Milla es muy bueno, y el Granada CF lo disfruta

La victoria del Granada CF contra el Alavés es muy meritoria. Entre otras cosas, por las muchas e importantes bajas que había, por la capacidad de levantarse después de ser sometido por el Alavés y de que le empataran el duelo o por tener que actuar con remiendos en varias zonas del campo por la falta de efectivos.

Más allá de sumar tres puntos y de dejar a cero a un oponente directo por la salvación, el triunfo valida lo que hace y muestra el equipo en las últimas semanas.

No mereció irse de vacío el equipo vitoriano. Cierto. Tanto como que el Granada fue mejor en el primer tiempo o que eso mismo, no ser peor que tu rival pero perder, le ha pasado al equipo rojiblanco otras veces. Fútbol. Nada nuevo.

Luis Milla

Luis Milla es muy bueno. Muy muy bueno. Si hablamos de nombres propios habría que citar a Maximiano, que a este paso va durar en Granada lo que queda de temporada; o de Torrente, que progresa adecuadamente y tiene muy buena pinta; o de Luis Suárez, clave en ataque por todo lo que genera; o de Gonalons, futbolista mayúsculo y fundamental en este equipo.

Lo de Luis Milla va un poco más allá. Da la sensación de que si a Robert Moreno le preguntaran qué futbolista quiere tener siempre sano y al cien por cien, en su respuesta citaría al medio madrileño.

El 1-0 nace en una sensacional recuperación de balón suya para cortar un ataque prometedor del Alavés.

Falla poco y da muchísimo: presencia en la medular, despliegue físico, capacidad para sacar el balón, valentía para atraer la presión del rival y tocar rápido y con precisión buscando la superioridad en otras zonas del equipo. Es un futbolista total y es un gusto verle sobre el verde.

Mejor no pensar cómo estuvo tantos años sin jugar en Primera o lo que pudo haber pasado si no se pierde la mitad de la pasada temporada por lesión.

El cambio de Robert

El discurso de Robert Moreno cada vez se parece más al de Diego Martínez.

Si no llega a ser porque habla del estado de los lesionados con relativa claridad, a diferencia de un preparador gallego que en temas como este lo normal era que no soltara prenda, por momentos parece que el que está ante el micro es el antiguo técnico y no su relevo. Sirva como ejemplo la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Alavés.

Se equivoca quien vea una crítica negativa hacia Robert por este cambio de discurso, incluso por la manera de exponer dicho discurso.

Todo lo contrario. Igual que ocurrió en su momento con aspectos relacionados con la forma de jugar o el sistema a usar, que han provocado mejoras evidentes tanto en las actuaciones del equipo como en sus resultados, el tiempo seguramente confirme que a nivel dialéctico la nueva línea es la correcta.

La Copa

Es bueno que al Granada le haya tocado en la Copa del Rey el Mancha Real porque sirve para recordar que hace dos telediarios era el cuadro jienense un oponente habitual de los rojiblancos en Tercera.

Siempre se comprende, y se valora mejor, el presente si se mira de forma adecuada al pasado.