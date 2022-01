Robert Moreno pide "no matar" a los jugadores del Granada CF

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, reconoció tras la derrota sufrida por su equipo ante Osasuna (0-2) que están “tristes y enfadados” tanto por perder este encuentro como por la pasada derrota ante el Getafe porque las sensaciones que transmitió el equipo fueron “malas”

“Somos el Granada, no somos de los grandes que se puede permitir bajar un poco la intensidad y se ha demostrado un poco en estos dos partidos. Es lo que pasa cuando no estamos finos”, dijo Robert en rueda de prensa.

Sobre el choque, afirmó que “se igualó” con la modificación táctica que hizo tras haber empezado mejor Osasuna y que habían logrado en el segundo tiempo “torcer el campo hacía su portería” cuando llegó el 0-1 en un saque de esquina.

“Después atacamos con todo y corres el riesgo del 0-2. Fallar no puedes fallar en nada porque todo lo que conseguimos es con sufrimiento y si no ganas es porque no has dado la talla en todo”, concluyó.

“Salvamos la primera parte, en la que hasta la modificación olía que nos podían marcar, y atacamos un poco más en la segunda, por lo que fue doloroso recibir un gol de córner. Se escapa la marca y el hombre de zona no llega, hemos trabajado cómo parar su balón parado, peor esto es fútbol y no sale todo como quieres”, reconoció Robert Moreno.

“Los jugadores no son máquinas y hay días en los que estás mejor y días en los que estás peor”, añadió el técnico, quien se mostró “seguro y confiado” de que el Granada va a lograr sus objetivos esta campaña.

“Estamos triste por sufrir una segunda derrota, teníamos muchas ganas de ganar para lograr tres puntos más, y mirar con distancia la parte de abajo”, reconoció.

El futuro

“Sabemos lo que tenemos que hacer, que es estar unidos, trabajar y preparar los siguientes partidos lo mejor posible”, agregó.

Moreno tiene claro que “el descenso no está cerca” pero también que ahora tienen que afrontar “dos desplazamientos muy difíciles”.

“Vamos a tener que trabajar mucho en estas dos semanas para poder recuperar la senda bueno de los siete partidos sin perder. Son los mismos jugadores y no se merecen matarlos, son los mismos”, sentenció.

El técnico dejó claro que en las dos semanas de parón van a “entrenar mucho” para “tratar de recuperar sensaciones en partidos y entrenamientos y tratar de hacerlo lo mejor posible, que es nuestro trabajo y nuestra obligación”.

Robert no ocultó que ante Getafe y Osasuna fueron “perdedores de duelos” teniendo enfrente a “equipos que juegan a eso”.

“No ha sido suficiente con lo que hemos hecho. Hay que seguir trabajando y llevar los partidos a lo que a nosotros nos interesa o a lo que creemos que somos más fuertes”, sentenció.