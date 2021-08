Robert: “Lo que hay en este grupo de jugadores está fuera de lo normal”

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, volvió a ensalzar a su plantilla en vísperas del partido de este sábado contra el Valencia, conjunto del que destacó su intensidad, y calificó como normal que haya equipos que se interesen en los jugadores rojiblancos, como el reciente del Tottenham inglés en Domingos Duarte.

“Cuando llevas dos meses aquí empiezas a entender el éxito de últimos dos años. Lo que hay en este grupo de futbolistas está fuera de lo normal, la implicación de jugadores. Los veteranos llegan antes que yo a las reuniones. Hay cosas que no me habían pasado y yo estoy encantado con el grupo que tenemos, también con los jóvenes, que han subido con muchas ganas”, apuntó el preparador en rueda de prensa.

Robert Moreno confirmó este viernes lo que se esperaba, que no tiene bajas en su plantilla y que llegan al choque “muy bien preparados y encantados de que pueda entrar el máximo de gente posible” al estadio, confiando en que puedan acceder todos a los siguientes encuentros.

“Que nos ayude quien venga porque es un partido complicado ante un gran rival con un entrenador que acostumbra a poner las cosas difíciles”, añadió el técnico rojiblanco, quien aclaró que no influirán en el choque ni el calor ni el hecho de que el Valencia haya tenido más días que el Granada para preparar el duelo, algo que en los nazaríes sólo ha incidido “a nivel de entrenamientos”.

De cara al partido pidió a los suyos “igualar la intensidad” del Valencia, “tratar de hacer muchas ocasiones y aprovechar” las que tengan porque “es muy difícil generar”.

“Su entrenador consigue equipos muy intensos en lo físico. Si no eres hábil o intenso para igualar eso te puede generar problemas”, añadió Robert, quien reconoció que han “estudiado bien” lo que hacen los equipos de Bordalás, pero analizando “sobre todo” al Getafe de la pasada campaña.

El Valencia de Bordalás

“Del Valencia solo tenemos 33 segundos de once contra once. Además, tenemos jugadores que han estado con él (Bordalás) mucho tiempo y también nos han ayudado en la preparación”, agregó Moreno.

El preparador rojiblanco vio contra el Getafe a un Valencia que iba “a un nivel de intensidad y velocidad increíble”, incidiendo en que “los equipos de Bordalás presionan bien, son intensos y no arriesgan”.

Moreno no teme una posible agresividad excesiva del Valencia porque “la voluntad de los jugadores no es hacer daño a un compañero” sino que “se trata de competir dentro de los límites que marca el reglamento y si no está para eso el árbitro”.

Tanto en este como en todos los encuentros, el Granada de Robert Moreno tratará de “buscar los puntos débiles en el rival” y “explotar” los “puntos fuertes” propios, resaltando que “hay un estilo y un modelo que están” pero que “dentro de un partido se dan muchos partidos”.

“El planteamiento es para que el rival no haga daño y hacer el máximo posible, y no hay problema en modificar algo para conseguirlo. Estoy aquí para ganar partidos no para ponerme medallas con un estilo”, concluyó.

El mercado de fichajes

Sobre el mercado de fichajes, afirmó que tienen que “estar preparados” para posibles entradas y salidas, ya que “los equipos serios y bien preparados están preparados para tener soluciones ante cualquier eventualidad, también para posibles salidas”.

“Cuando tienes buenos jugadores existe el riego de que alguien se los quiera llevar”, afirmó sobre un posible interés del Tottenham en el central portugués Domingos Duarte, al que calificó como un jugador “importante y diferencial”.

“Lo raro es no fijarse en Domingos Duarte. Hay que estar preparados, hay una cláusula y si se paga no puedes evitar la salida. Es normal que haya rumores y es hasta bueno señal de que se hacen bien las cosas”, sentenció Moreno sobre el asunto.

Sobre Luis Maximiano, última incorporación a la plantilla, afirmó que “viene a generar competencia en todos los puestos, algo que es importante”.

“Buscamos acabar de cerrar una plantilla que me ponga difícil elegir los onces. Tener jugadores diferentes te da las oportunidades de adaptarte a los partidos y obtener soluciones diferentes”, añadió.

“Nuestra obligación es estar preparados y mejorar permanentemente cualquiera de las posiciones. La plantilla no está cerrada hasta el último día si se dan las condiciones”, agregó el preparador, quien aclaró que no buscan un fichaje para un puesto específico.