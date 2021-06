Robert Moreno: "La normalidad va a ser ver al Granada CF de forma continuada o alterna en Europa"

Ambición máxima y margen de crecimiento. Si hubiera que resumir la primera comparecencia de Robert Moreno como entrenador del Granada estas serían las palabras a utilizar.

Sólo unos minutos después de confirmarse como nuevo preparador rojiblanco para las dos próximas campañas, Robert Moreno fue presentado ante los medios en el césped del Nuevo Los Cármenes. No paró de dar titulares en su puesta de largo.

“Espero cumplir con las expectativas del club, de la gente y con las que tengo yo mismo, que soy el que más se autoexige”, apuntó el técnico, quien dijo estar “con ganas de empezar ya a trabajar”, algo que ocurrirá el 5 de julio.

Robert Moreno calificó a Diego Martínez, técnico saliente y cuyo nombre salió a relucir varias veces, como “el líder” del “éxito” rojiblanco de las últimas temporadas, al ser el que ha puesto “el primer escalón de una escalera que tiene que ser ascendente”.

“Hay que agradecerle lo conseguido, pero esto sigue. Vengo porque creo que este proyecto tiene mucho margen de crecimiento. Lo más fácil después de un entrenador que lo ha hecho bien es decir no vengo, pero me van lo retos. Creo que lo vamos a poder hacer muy bien”, sentenció.

El técnico catalán incidió en que el Granada le parece un proyecto “atractivo” y encontró “paralelismos” entre “los crecimientos” de la entidad nazarí y el suyo propio como entrenador, lo que cree que provocó “una situación de acercamiento para trabajar juntos”.

“Estoy convencido de que este proyecto empieza su proceso de crecimiento, en que la normalidad va a ser ver al Granada en Primera y de forma continuada o alterna en Europa”, expuso.

Robert Moreno tiene claro que tienen que hacer “que el proyecto se vuelva robusto, se consolide en Primera y sea ascendente”, agregando que “la excepción no puede ser lo que pasó en los años 70 y esperar 50 años para tener otra época exitosa”.

“El Granada ha pasado tres años magníficos, pero esto continua. Tras un éxito la gente tiende a relajarse y no voy a permitir que nadie se relaje porque la afición no lo merece, el club no lo merece y los propios jugadores no lo merecen”, remató.

El estilo

El nuevo entrenador del Granada CF dejó claro que “en el fútbol la credibilidad te la dan las victorias” por lo que su objetivo es “ganar el máximo número de partidos posibles”.

“Una de las razones de venir es que hay una plantilla consolidada, sería un equipo competitivo aunque no se hicieran fichajes. Puede ser peligroso marcarse objetivos, pero soy ambicioso. Mis expectativas son altas, pero la temporada lo irá diciendo.”, añadió.

Robert Moreno no cree que un entrenador “deba imponer un modelo sin tener en cuenta a sus jugadores”, para reconocer a continuación que “este equipo ha hecho muchas cosas bien” y que él no las va a cambiar: “No voy a imponer algo que me represente a mí y no a los jugadores, tengo mucha capacidad de adaptación”.

“Me gusta un estilo en el que predomine la posesión, recuperar rápido el balón, pero no voy a renunciar a otras cosas. Hay que maximizar las características de los futbolistas. Mi modelo es ganar y para ganar hay muchos caminos”, concluyó el preparador, quien reconoció que ya ha hablado con los capitanes del equipo.

Calificó el Granada actual como “un equipo competitivo abierto a cambios y a mejorarlo”, por lo que tratará de “mantener el mejor nivel posible a nivel de equipo” con la duda de varios jugadores que pueden estar o no.

“Queremos jugadores que quieran estar. Si tienen dudas los voy a convencer de que este es un proyecto ganador y para crecer. La afición no ha podido disfrutar de un año europeo, debemos hacer dos años buenos y volver a jugar en Europa si se puede. Intentaré convencer de que es un proyecto atractivo a los que tengan dudas. Si un jugador no quiere estar, mejor que no esté”, aclaró.

La meritocracia

Robert Moreno comentó que en su equipo funciona la “meritocracia” por lo que le da igual “la edad” de los jugadores ya que va a ser “muy exigente con todos”.

“Seré exigente con el club pidiéndole el máximo de recursos para armar un equipo y también con los jugadores. El primero que no se relaja soy yo y voy a hacer que no se relaje nadie”, añadió el preparador, quien calificó el hecho de poder entrenar a dos veteranos como Soldado y Jorge Molina como “un lujo” y “un regalo” por su “experiencia, trayectoria y lo que aportan”.

El entrenador destacó que llega a “una gran plantilla y un gran grupo de trabajo” al que no sólo se une él, sino que también lo hacen cinco ayudantes suyos, incluido un psicológo.