Con todo por ganar en el Sánchez Pizjuán

Lo dijo Antonio Puertas tras el partido del pasado jueves ante el Eibar en el micrófono de Antonio Callejón en Movistar, el Granada tiene todo por ganar y nada que perder en los siete partidos que le quedan de campeonato liguero esta temporada.

Esa nula presión es especialmente apreciable en los dos siguientes partidos del equipo rojiblanco, este domingo en el Estadio Sánchez Pizjuán ante un espectacular Sevilla, empeñado en pelear por el título de liga, y el próximo jueves en el Nou Camp frente a un no menos poderoso Barcelona.

El cuadro nazarí llega a territorio hispalense con la satisfacción del deber cumplido, al haber alcanzado ya la permanencia virtual una temporada más en LaLiga Santander, y la ilusión de conseguir un buen resultado que le permita no perder la estela de los equipos que ocupan puestos europeos.

El Granada busca puntos, tres mejor que uno aunque puntuar ya sería un logro, con los que alcanzar la citada permanencia ya de forma matemática y, de paso, que le den la posibilidad de reducir la distancia con una séptima plaza que ahora tiene a siete unidades de distancia.

El Granada llega al choque en un gran momento, pese a la reciente eliminación ante el Manchester United en la Liga Europa, ya que ha superado en sus dos últimos partidos del campeonato al Valladolid en su campo (1-2) y al Eibar en el Nuevo Los Cármenes (4-1).

Habrá cambios

El cuadro dirigido por Diego Martínez recupera para el partido al delantero colombiano Luis Suárez, baja ante los armeros el pasado jueves por sanción, aunque sigue teniendo las ausencias por lesión del medio Luis Milla, del extremo Alberto Soro, del central portugués Domingos Duarte y del central colombiano Neyder Lozano.

El técnico, salvo sorpresa, meterá cambios en su once inicial respecto al pasado partido ante el Eibar. Ya no juega el Granada en Europa, pero está en otro periodo de partidos apretado, de esos que ha vivido con asiduidad durante todo el curso, con cuatro choque en once días. Además, se puede permitir esas rotaciones al no tener sancionados y haber recuperado a algunos lesionados.

Es previsible que regresen a la titularidad jugadores como Carlos Neva, el francés Maxime Gonalons o el brasileño Robert Kenedy, y quien sabe si también otros como Víctor Díaz, Yan Eteki o el propio Luis Suárez.

También es probable que Diego modifique su esquema, ya que lo esperado es que recupere su dibujo habitual con tres centrocampistas tras prescindir de uno ante el Eibar para actuar de inicio con dos delanteros.

El poderoso rival

El Sevilla es consciente de lo complicado de mantener el pulso ante los gigantes Real Madrid, Atlético y Barcelona, aunque está en su mejor momento porque no cae desde el 6 de marzo y encadena seis triunfos en Liga en sus últimos siete encuentros.

A pesar de la acumulación de esfuerzos, Lopetegui podría repetir por tercer partido seguido el once que venció por 1-2 a la Real Sociedad y luego por 0-1 al Levante, con sendos goles de un delantero en racha como el marroquí Youssef En-Nesyri.

La principal duda es el estado físico del galo Jules Koundé, que parece recuperado del problema muscular que le obligó a ser sustituido en Valencia.

No obstante, ya está disponible el central Sergi Gómez tras superar una lesión.