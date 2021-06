Soldado se marcha al Levante

La alargada sombra de Diego Martínez comienza a sentirse en el Granada CF. La no continuidad del técnico gallego, que no aceptó la oferta de renovación del club, no sólo ha afectado al banquillo, sino que también comienza a notarse en lo relacionado con otros miembros de la primera plantilla.

El primer jugador con contrato que ha decidido seguir el camino del entrenador y marcharse no es un futbolista cualquiera. Se trata del delantero Roberto Soldado, uno de los buques insignias del equipo tras firmar dos notables temporadas en su periplo como rojiblanco.

El atacante no cumplirá el año de contrato que le queda porque se marcha al Levante, conjunto de su Valencia natal que este miércoles llegó a un acuerdo verbal con el futbolista para que milite en el club granota las dos próximas temporadas, según avanzó Deportes Cope Valencia.

Pese a que Soldado está vinculado al club rojiblanco la campaña venidera, al haberse renovado su contrato de forma automática al jugar más de 25 partidos y con la permanencia en LaLiga Santander, en el mismo se estipule la posibilidad de la desvinculación del futbolista del Granada caso de abonarse al club nazarí medio millón de euros antes del 30 de junio.

Una vez conocido el interés del Levante en el futbolista y la oferta de dos temporadas, el Granada movió ficha e igualó la misma ofreciéndole otro año más de contrato al jugador, hasta junio del 2023. Sin embargo, el delantero ya había llegado a un acuerdo con el Levante para cambiar de aires.

La presencia en Valencia de toda su familia y las ganas de acercarse definitivamente a ella tras varios lustros fuera, ya no sólo de la ciudad sino también durante varios años de España, son los principales motivos que esgrime el jugador para dejar el Granada y marcharse al Levante.

Dos temporadas inolvidables

Soldado ha vivido de lleno el cambio de entrenador producido en el Granada en las últimos semanas. Al ser uno de los capitanes del equipo, fue uno de los futbolistas a los que Diego Martínez comunicó su decisión de no continuar el mismo día en que el club lo hizo oficial.

Horas después de ese anuncio, pudo departir en persona con el propio Diego, con Fran Sánchez, ya ex director deportivo de la entidad, y con otros jugadores, según confirmó el propio ex entrenador en una comparecencia de despedida en la que estuvo acompañado por varios futbolistas, entre ellos Soldado.

Por su rol de capitán, también recibió la llamada de Robert Moreno antes de hacerse oficial su incorporación como nuevo entrenador del Granada.

Soldado, que llegó al club nazarí procedente del Fenerbahce tras una irregular aventura en el fútbol turco, ha permanecido dos temporada en el Granada, mostrando una implicación y una identificación total con el club, la ciudad y la afición.

En la histórica pasada temporada participó en 43 de los 58 partidos disputados por el Granada entre Liga, Copa del Rey y Liga Europa, con un balance de catorce goles y dos asistencias, a los que hay que unir los diez tantos firmados en su primera campaña como rojiblanco.

Está previsto que en las próximas horas se confirme de forma oficial por parte del Granada la salida de Soldado, una vez se produzca el abono de su cláusula de liberación del contrato.