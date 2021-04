El Granada hace una parada clave en Pucela

Entre United y United, Pucela. Antes del histórico partido del jueves en Manchester, parada en Valladolid.

El Granada visita este domingo (18:30 horas) al conjunto dirigido por Sergio González, con el objetivo de sumar puntos que le acerquen a la permanencia, objetivo de la temporada y que rozaría de forma virtual si consigue el triunfo.

El equipo dirigido por Diego Martínez se encuentra en una situación desahogada en la clasificación, pero quiere alcanzar la salvación cuanto antes para evitarse sustos finales.

Los resultados del sábado, mirando para abajo, le fueron bien.

Una victoria hoy colocaría a los rojiblancos con trece puntos de ventaja sobre el descenso y con doce sobre el cuadro pucelano, mientras que una igualada también sería un buen resultado para ampliar en un punto más la renta sobre los últimos y mantener la que tiene con el Valladolid, rival directo en la verdadera pelea del curso, la de la salvación.

El Granada llega al partido en una mala dinámica como visitante, ya que acumula ocho partidos seguidos de LaLiga Santander sin ganar, con seis derrotas y dos empates.

No vence fuera desde que lo hiciera en Elche. Y ya ha llovido.

Rotaciones

Además, el hecho de afrontar el encuentro en Pucela entre los dos de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa contra el Manchester United, el de ida que perdió el jueves por 0-2 y el de vuelta que disputará el siguiente jueves en Old Trafford, provocará que el técnico haga muchas rotaciones y conforme un once inicial integrado en su mayoría por jugadores que no fueron titulares en el encuentro del pasado jueves en el Nuevo Los Cármenes.

Jorge Molina regresará al once para ser la referencia ofensiva de un Granada que tiene como bajas por lesión, una semana más, al medio medio Luis Milla, al atacante Alberto Soro y al central colombiano Neyder Lozano.

A ellos se ha unido el zaguero Domingos Duarte, mientras que no jugará tampoco ante el Valladolid Soldado al estar sancionado por acumulación de amarillas.

En el Valladolid, el madrileño Óscar Plano se ha añadido a las bajas una vez que el Comité de Apelación rechazó la petición del club blanquivioleta de dejar sin sanción al jugador, lo que obligará a Sergio González a modificar el equipo.

El rival

Se trata de una ausencia significativa aunque, en contraprestación, regresa al once inicial Orellana, otra de las piezas claves en el esquema del técnico catalán, al igual que Shon Weissman, que parece haberse recuperado del golpe sufrido en el pie tras su participación con Israel.

Aunque algunos jugadores como Roberto o Luis Pérez ya han podido ejercitarse con el resto del grupo, todo apunta a que Masip volverá a ocupar la portería del Real Valladolid, mientras que Marcos André también regresa a la lista de convocados, si bien aun no está a su mejor nivel.

Ante las bajas de Joaquín y El Yamiq, el centro de la defensa lo cubrirán Javi Sánchez y Bruno González.

Sergio, que viene de ver como los suyos cayeron de forma injusta ante el Barcelona (1-0) tras hacer un gran partido, reconoció que el choquen es una de las “finales” que el cuadro vallisoletano disputará hasta la conclusión de la temporada.

El técnico de los pucelanos destacó que Diego Martínez “ha encontrado la hoja de ruta a seguir” en el Granada.