El Granada CF anuncia la creación de un nuevo filial

Este jueves, el equipo rojiblanco, a través de un comunicado oficial, daba la noticia de que a partir de la inminente temporada contará con una nueva división en su cantera, con la creación del Granada CF 'C'.

Según explica el anuncio, entre las principales funciones del proyecto se encuentra generar un enlace de mayor profesionalidad en la transición de los jugadores desde el fútbol base hacia el fútbol profesional. La aparición del nuevo equipo les permitirá continuar acompañados en la estructura del Club por los miembros del cuerpo técnico y aprendiendo bajo en base a una metodología propia.

Aún no se conoce la fecha exacta, pero el Granada CF 'C' echará a rodar durante el mes de agosto a las órdenes de Adolfo Martínez, entrenador y ex jugador del Club. Martínez nació en Granada, el 15 de enero de 1992. El centrocampista ha pasado por diferentes clubes como el Monachil, Imperio de Albolote, Granada Atlético, categorías inferiores del Málaga C.F. y el Granada CF 'B', actual Recreativo Granada.

El club apuesta por el futbolista de Granada y la profesionalización en la estructura de cantera, predicando con el ejemplo a partir del entrenador, que desde el pasado curso acumula experiencia como entrenador en el juvenil y en el Cubillas de Albolote, por lo que veremos como la experiencia y el conocimiento del club afecta a los entrenamientos de los jóvenes.