El Granada CF espera al Nápoles con lo puesto

El Granada CF tiene a la vuelta de la esquina una cita histórica que deberá afrontar en unas condiciones que no están a la altura de la magnitud del evento. El partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa no sólo se van a jugar sin público en las gradas por obra y gracia del coronavirus, sino que además Diego Martínez apenas tiene las habas contadas en su plantilla para recibir al conjunto italiano.

Las lesiones se han cebado últimamente con la escuadra granadinista, aunque al menos ha podido recuperar a algunos jugadores tan importantes como Yangel Herrera y Maxime Gonalons.

Si hace unas fechas era la medular la línea del conjunto rojiblanco más afectada, ahora el 'mal fario' ha apuntado directamente al ataque.

La noticia de la lesión de Luis Suárez, que estará de baja entre ocho y doce semanas, según informó el club, ha caído como un jarro de agua fría en un equipo en el que también está lesionado Roberto Soldado, que se perdió el partido ante el Atlético y cuya presencia ante el Nápoles se presenta como más que dudosa.

A los atacantes hay que añadir, tal como se recogió en el parte médico que el lunes hizo público el Granada, al central Germán, y el centrocampista Luis Milla, que lleva ya algún tiempo apartado de los terrenos de juego. También aparecía el nombre de Ángel Montoro, aunque por el alcance de sus molestias se puede considerar que su presencia mañana sobre el césped de Los Cármenes no está descartada. Completan la lista Quini y Neyder Lozano, cuya recuperación es de larga duración.

A parte de los lesionados, Diego Martínez tampoco podrá contar para el enfrentamiento ante el conjunto napolitano con tres jugadores que no están inscritos para disputar la Liga Europa. Se trata de Fede Vico y de los dos futbolistas que se incorporaron a la disciplina del Granada en el pasado mercado de invierno, como son el portugués Domingos Quina y Adrián Marín.

Soluciones

Por lo menos, el Granada no tendrá ningún jugador sancionado para recibir al Nápoles. Lo que sí tiene el conjunto rojiblanco son varios jugadores apercibidos de suspensión, como son Yangel Herrera, Darwin Machís, Nehuén Pérez y Germán. También lo está Luis Suárez, pero el colombiano no estará ni en el partido de ida de mañana ni en el de vuelta que se disputará el próximo jueves en el estadio Diego Armando Maradona.Quizá, la posible ausencia de Germán es la menos complicada de cubrir, pues Diego Martínez podrá contar en el centro de la defensa con una dupla de garantía como es la formada por Domingos Duarte y Jesús Vallejo. Además, también está Nehuén Pérez.

Las recuperaciones de Yangel Herrera y Maxime Gonalons hacen que la ausencia de Luis Milla no se note en exceso en el centro del campo del conjunto granadinista. No obstante, está por ver si Ángel Montoro podrá ser de la partida. Yan Eteki está en disposición de ir al quite.

Las lesiones de Luis Suárez y Roberto Soldado han dejado al veterano Jorge Molina como único punta en el Granada. Por este motivo, el delantero alicantino ya jugó el pasado sábado los 90 minutos del partido ante el Atlético, un hecho que sólo ha ocurrido en Liga en otra ocasión, precisamente en el encuentro de la primera vuelta también ante los colchoneros. Lo normal es que el Molina no complete los partidos que juega.

La Liga, a continuación

La plantilla del Granada es la que es, la que corresponde a un club de los considerados modestos en los que no hay densidad de efectivos.

El problema no se centra en el histórico partido que ha de jugar este jueves, sino que además el domingo tiene que afrontar un partido muy importante en Huesca en el que los de Diego Martínez intentarán volver a sumar tres puntos de una tacada en la Liga Santander, algo que no ocurre desde hace poco más de un mes.