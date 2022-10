El Granada CF juvenil: vencer o meterse en un lío

El Granada CF juvenil afronta este domingo un duelo clave ante el Marbella FC en el Antonio Bailón de Peligros (Granada) a las 17 horas.

Los pupilos de Rafa Padilla deben hacerse con los tres puntos si no quieren meterse en un buen lío. Y es que los nazaríes no ganan desde la jornada tres, y lo peor, no hay buenas sensaciones.

El balance de la cantera del Granada CF en División de Honor juvenil es muy pobre hasta el momento. Tan solo una victoria, cuatro empates y tres derrotas en ocho partidos.

Al frente estará el Marbella FC, un rival que llega de caer por 0-3 ante el Málaga CF, pero que no conocía el sabor de la derrota desde la primera jornada. El conjunto de Andrés Ramos es uno de los que menos concede, traducido así en ser la cuarta entidad de la categoría que menos goles ha recibido.