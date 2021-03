El Granada CF, ante la oportunidad de moldear un nuevo reto

¿Quién podría pensar hace un año, con España a punto de ser confinada, que a día de hoy el Granada CF iba a afrontar un reto de calibre continental? Seguramente nadie en su sano juicio podría imaginar por entonces que los de Diego Martínez serían capaces de enfilar unos octavos de final de la Liga Europa.

Incluso, ni siquiera que fueran a lograr a finales de julio, cuando finalmente se pudo finiquitar la Liga, la clasificación para disputar la segunda competición continental.

Mucho ha llovido desde entonces y, aunque el Covid-19 sigue vigente en la vida de todo el mundo, el Granada está donde está por méritos propios. De momento, este jueves recibe al Molde noruego en el primer partido de una eliminatoria en la que los rojiblancos se juegan rellenar una página más de una historia nonagenaria que en apenas un año ha engordado de forma considerable. Por delante, 180 minutos, puede que 210 y quizá con el aderezo de una tanda de penaltis. Lo que sea se sabrá dentro de una semana, cuando se dispute el encuentro de vuelta.

Como todo, en la construcción de la 'casa' de los cuartos de final de la Liga Europa hay que empezar por los cimientos. Es decir, por realizar este jueves un encuentro serio para buscar el mejor resultado posible para viajar dentro de siete días a Budapest, donde se jugará el encuentro de vuelta, con algo del trabajo ya hecho. Para ello, se considera clave mantener la puerta a cero, tal como se hizo en la exitosa eliminatoria frente al Nápoles.

Sin exceso de confianza

No lo tendrá fácil el Granada porque, al igual que los rojiblancos, si los jugadores del Molde están en los octavos de final de la Liga Europa será por algo. Más que por nombre de los contendientes, que poco suenan en el ámbito internacional si bien los escandinavos tienen bagaje en Europa debido a que han jugado incluso la Liga de Campeones, el Granada parte como favorito sobre todo por el peso que tiene la liga española en Europa y en el mundo.

En cualquier quiniela está claro que hay más querencia por apostar por un equipo de fútbol español que por un noruego. También era más fácil hacerlo por un equipo alemán, pero el Molde rompió con lo fácil cuando eliminó en dieciseisavos a los teutones del Hoffenheim. En otras palabras: no hay que fiarse ni un pelo de los vikingos y cualquier atisbo de favoritismo hay que demostrarlo, como ha de hacerse siempre, sobre el césped.

Poco donde elegir

Para afrontar el enfrentamiento ante el Molde, Diego Martínez cuenta con la mitad de su plantilla, hecho que ha sido habitual en las últimas convocatorias del Granada. El equipo rojiblanco sufre las bajas de hasta trece futbolistas entre lesionados, sancionados y no inscritos para la Liga Europa.

No podrán jugar por estar sancionados por acumulación de amonestaciones Germán, Montoro y Yangel Herrera, mientras no pueden jugar por no estar inscritos en la competición continental Fede Vico, Adrián Marín, Quini y Domingos Quina. Los lesionados que, salvo recuperación de última hora, no podrán jugar frente al Molde son Carlos Neva, Luis Milla, Alberto Soro, Darwin Machís, Luis Suárez y Neyder Lozano.

En el once

Los que sí se han unido al grupo de trabajo durante la semana y estarán disponibles para el choque de esta noche son Jesús Vallejo y Maxime Gonalons, ambos recién salidos de una lesión y que con muchas probabilidades formarán parte del once inicial.

Todo apunta a que también estarán de salida Víctor Díaz, como lateral izquierdo, y Roberto Soldado y Jorge Molina, en el ataque rojiblanco.

El rival

Por su parte, el conjunto noruego, campeón de liga hace dos años, se agarra a su estado anímico, al espíritu colectivo y a dos de los hombres que fueron clave en la anterior eliminatoria: el portero Andreas Linde y el extremo Eirik Ulland Andersen, autor de tres de los cinco goles del Molde frente al equipo alemán.