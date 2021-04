El Granada CF, pendiente de sus laterales

Dimitri Foulquier y Carlos Neva, tanto monta, monta tanto en las bandas. El Granada CF está pendiente de sus dos laterales, que llevan varias semanas en el dique seco, de cara al enésimo enfrentamiento histórico del conjunto rojiblanco en los últimos tiempos, aunque en este caso se sube un grado más pues mañana se medirá a un grande del grupo de los grandes a nivel mundial como es todo un Manchester United, un club que entre otros títulos atesora tres Liga de Campeones, 20 campeonatos en la Premier League e, incluso, una Liga Europa.

Ni el francés ni el almeriense tienen aún el alta médica. Ambos llevan más de un mes sin jugar un partido y, aunque han vuelto a participar en parte de los entrenamientos, parece poco probable que estén para jugar un partido completo y tan exigente como la ida de los cuartos de final de la Liga Europa ante el United. Quizá, alguno de los dos pueda estar a disposición de Diego Martínez.

Recuperación a la vista

Neva, un fijo en los esquemas de Diego Martínez y que ultima su recuperación de una lesión fibrilar en el isquiosural derecho, no juega desde el 25 de febrero, día en el que tuvo que ser sustituido en el descanso del encuentro que el Granada consiguió en el estadio Diego Armando Maradona ante el Nápoles el pasaporte para los octavos de final de la Liga Europa.

Por su parte, la última vez que Foulquier saltó a un terreno de juego fue el 14 de marzo, en el encuentro de la Liga Santander que el conjunto rojiblanco ganó a la Real Sociedad por 1-0. El lateral tuvo que ser sustituido nada más empezar la segunda parte.

Alternativas

La ausencia de Folquier y Neva es más problemática aún en el caso de la Liga Europa, pues a sus bajas hay que sumar el hecho que el entrenador rojiblanco no puede contar con otros dos laterales como son Quini y Adrián Marín por no estar inscritos en la segunda competición continental. Especialmente se echa en falta al cordobés, un futbolista que tiene la confianza de Diego Martínez, mientras que el ex del Alavés apenas cuenta.

De momento, el preparador gallego sólo cuenta con Víctor Díaz como único lateral específico para medirse al conjunto que dirige el entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer. Si no se quiere arriesgar ni con Neva ni con Foulquier en el caso de que alguno reciba el alta, salvo que se opte por jugar con tres centrales y dos carrileros, la solución está utilizar a Jesús Vallejo en la banda, algo que ocurrió por ejemplo en el segundo encuentro disputado ante el Molde noruego.

Tampoco hay que olvidar que ante el PAOK griego, en el choque de la primera vuelta de la fase de grupos de la Liga Europa, Diego Martínez retrasó hasta la retaguardia a Antonio Puertas.

Un rival fuerte en ataque

Mientras de disipan las dudas, la realidad es que la línea defensiva del Granada tendrá trabajo ante un rival con mucho potencial en un ataque en el que destacan sobremanera el portugués Bruno Fernandes, que lleva 16 goles en lo que va de temporada, y Marcus Rashford, que ha celebrado una decena de tantos. Además, los diablos rojos cuentan con dos laterales como Wen-Bissaka y Shaw con tendencia a cruzar la medular del campo.

El que sí parece que estará mañana a disposición de Diego Martínez es Luis Suárez, que el lunes ya completó el entrenamiento al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Al colombiano, por lo tanto, sólo le falta recibir el alta médica. Siguen de bajas seguras, Luis Milla y Alberto Soro.

El conjunto granadino realizará este miércoles su último entrenamiento antes de recibir al Manchester United. Será a partir de las ocho de la tarde sobre el césped del Nuevo Los Cármenes.