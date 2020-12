El Granada CF cumple con el trámite ante el San Juan (0-2)

Ficha técnica AD San Juan, 0: Tasio, Foncillas (Ander Dufur, 21'), Goiko, Iker Ezkurra, Lacomba, Iriguibel (Irigoyen, 64´), Lalinde, Aritz Zabaleta (Arbeloa, 64'), Lezaun, Mercero y Eneko Ezkurra (Jon Salinas, 72´). Granada CF, 2: Aarón; Pepe Martínez (Sergio Barcia, 74´), Nehuén, Germán, Quini (2); Eteki, Azeez; Soro, Aranda (Puertas, 65´), Kenedy (Ismael Ruiz, 65´) y Jorge Molina. GOLES: 0-1 (1´) Kenedy. 0-2 (25´) Jorge Molina ÁRBITRO: Hernández Hernández (Canarias). Tarjetas amarillas a Nehuen Pérez. CAMPO: Campo de San Juan.

El Granada no dio pie a que el San Juan fuera protagonista en la Copa. Los de Diego Martínez ganaron sin alardes pero ofreciendo una lección de concentración y de sobriedad ante el animoso equipo navarro. Con un once de suplentes, el Granada demostró tener fondo de armario para economizar fuerzas y consiguió el pase a la siguiente ronda en un partido en el que supo estar a la altura de las circunstancias y en el que no se dejó llevar en ningún momento. El gol de Kenedy puso en franquicia un partido en el que el Granada no sufrió sobresalto alguno más allá de las buenas intenciones del San Juan.

Como es habitual, Diego Martínez utilizó el partido para dar descanso a su primera línea y dar la oportunidad a los menos habituales, una estrategia muy al uso en el torneo. La modestia del rival también lo permitía.

Y el técnico del Granada, por si acaso, debió de recordarles a sus jugadores, por si acaso, lo que le sucedió al Valencia en Terrassa porque no había pasado un minuto cuando Kenedy marcó el primer gol para evitar que se pudiera repetir una historia similar.

Pero el San Juan no se arrugó, quedaba mucho y era su gran fiesta, así que, al mal tiempo, buena cara. Los navarros no mostaron complejos y se hicieron con la posesión. Pero los de Alfredo Ibero se percataron de lo difícil que íba a ser llegar hasta Aarón.

Más sencillo le resultaba al Granada, que apenas tenía que plasmar unos pocos conceptos más elevados que los de su rival para manifestar su superioridad. Aranda asistió a Jorge Molina y el veterano delantero hizo un master de control y definición para hacer el segundo. A Molina, a pesar de los años y a pesar de jugar ante un rival menor, no va corto de motivación.

Tampoco le faltaba motivación al San Juan, que pese a la adversidad, seguía intentándolo y Aaron tuvo que estar muy atento ante un balón que se disponía a rematar Ezcurra.

Pero el Granada no perdía la compostura, ni la seriedad. Kenedy, muy activo, disparaba por encima del larguero. Los avisos del Granada no intimidaban al San Juan, sobre todo a Ezcurra, un jugador que se tomó el duelo como algo personal monopolizando el peligro de los suyos. Un disparo al larguero y otra acción en la que estuvo a punto de marcar fueron la prueba de que el San Juan no se sentía inferior.

Reanudación

Tras el descanso, no perdió ritmo ni intensidad el Granada, con muy buenos detalles de Aranda, activo y brillante cada vez que tocaba el balón. Todo el Granada, en definitiva, mantenía una encomiable actitud pese a la solvente ventaja. Los de Martínez se apropiaron del balón con la suficiencia de quien tiene más recursos, aunque sin presumir, con humildad y espíritu colectivo. El fútbol control de los de Martínez neutralizaba el impetu de los navarros, a los que en muchas jugadas se les veía la distancia sideral entre una y otra plantilla.

También era ejemplar la actitud del San Juan, subiendo líneas y sin perder la cara al encuentro aunque no le alcanzaba para asustar a un Granada que seguía bien plantado sobre el verde. El San Juan no dejaba de buscar el gol, aunque fuera solo el del honor, pero le faltaba fútbol y le fallaban las fuerzas para sorprender a los de Diego Martínez, compactos y sin fisuras.

Estuvo cerca de conseguir su gol el San Juan a la salida de un córner pero lo evitó Aarón con una feliz intervención a remate de Arbeloa para disgusto de los navarros que gastaron en esa jugada su última bala.