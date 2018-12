No tiene que ser fácil para un portero estar una temporada y media sin jugar prácticamente ningún partido oficial. Más aún si has llegado a un equipo con la intención de progresar en tu carrera y eres joven e internacional sub 21 con tu país, que es Portugal.

La andadura de Rui Silva en el Granada CF estaba marcada por la falta de oportunidades, por las poquísimas titularidades de las que disfrutó. Ochoa y Javi Varas, dos cancerberos contrastados y con nombre, le habían relegado al banquillo.

Ni siquiera el hecho de que el equipo no alcanzara los objetivos, ni la pasada campaña ni la anterior, había servido para que él pudiera contar con minutos. Afortunadamente para él, y para el equipo, todo ha cambiado este curso.

Diego Martínez confío desde el principio en el cancerbero luso, que se ha convertido esta campaña en titular indiscutible por méritos propios, porque está firmando un notable papel y confirmando que el Granada no se equivocó cuando lo incorporó, pese a que se ha tirado una temporada y media casi en blanco, calentando banquillo.

Muy seguro

Lo demostró, una vez más, en el partido contra el Oviedo. Seguridad, tranquilidad, paradas por arriba y por abajo, gran juego aéreo, perfecto con el pie. Es el cerrojo luso del Granada y ya acumula tres puertas a cero consecutivas. Es Rui Silva, que reivindica que debió haber sido titular mucho antes.