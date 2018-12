El Granada CF se dejó dos puntos, y el liderato si el Deportivo de la Coruña gana este sábado en Cádiz, en la penúltima acción del partido que los rojiblancos jugaron en Tenerife. El hecho de empatar en lugar de ganar, de sumar una unidad en vez de tres, no puede empequeñecer ni un ápice el notable trabajo de los rojiblancos, la enésima exhibición de empaque, capacidad, fortaleza y buen hacer de los nazaríes.

Diego Martínez hizo cambios en su once y le funcionaron, cambió de dibujo a lo largo del choque y le fue bien, volvió al esquema del inicio y estuvo a punto de ganar. No lo hizo porque esto es fútbol, porque el Tenerife es un gran equipo y se fue arriba con todo en busca de un punto que por empuje, intención y llegadas mereció, porque no supo aprovechar los espacios que dejaron los locales para haber marcado el segundo y porque el plantel ha llegado al final del año con la lengua fuera, con el depósito de gasolina en la reserva.

El resultado no debe intoxicar los análisis. Es un placer ver a este Granada gane, empate o pierda; es un gusto seguirlo domine o sufra; el equipo sigue su camino firme y seguro, sea líder cuando llegue el nuevo año o no. Va a acabar 2018 casi seguro en zona de ascenso directo. El éxito de este equipo es incuestionable, pese al gol postrero en Tenerife de Joao.

Con Puertas y Vico

Hubo novedades en el once inicial de Diego Martínez. Parecía que la principal duda era de nuevo elegir a Fede Vico o a Antonio Puertas pero el preparador apostó por ambos, dejando de inicio en el banquillo a Pozo, que acumulaba muchas titularidades seguidas. Se colocó el portugués en la media punta, ayudando en la salida de balón bastante, casi siempre tratando de recibir a la espalda de sus medio centros, y Antonio Puertas en la izquierda. Tanto el almeriense como Vadillo se mostraron muy verticales, bien escoltados en las acometidas por banda por los laterales, especialmente un osado Quini por la izquierda. Ni que decir tiene que todo en el 1-4-2-3-1 habitual de inicio.

Y sin Montoro

Hubo otra sorpresa más en el once. Fue la titularidad de Nico Aguirre en detrimento de Montoro. El valenciano ha sufrido distintos problemas físicos leves en las últimas semana y, además, en los últimos días ha tenido que hacer frente a un delicado asunto personal. Todo eso provocó que el técnico decidiera darle descanso y apostar por la fuerza y la potencia de Nico Aguirre para acompañar al infatigable Fede San Emeterio en el doble pivote. El argentino tiene cualidades diferentes a Montoro pero no decepcionó. Mostró bastante recorrido tanto en ataque como en defensa y fue quien recuperó muy arriba el balón que acabó en el 0-1.+

Todo igual

La tónica del segundo tiempo fue similar, aunque cada vez con el Tenerife más volcado, dejando pronto el técnico de los locales, José Luis Oltra, una defensa de sólo tres jugadores, y con el Granada con menos balón. Trató de solventar esto el técnico nazarí metiendo en el campo a Montoro. Se marchó Antonio Puertas, por lo que mutó el dibujo a un habitual también 1-4-1-4-1, con Montoro y Nico Aguirre de interiores y Fede Vico en la derecha, donde ya estuvo hasta el final del choque.

Espacios para Pozo

El segundo relevo, Pozo por Vadillo, no modificó el plan, con el sevillano tratando de aprovechar los huecos de la zaga rival. Hubo minutos de no agobio hasta que el Tenerife se volcó del todo y el Granada ya sólo buscó el paso del tiempo, renunciando incluso a algunas contras para tratar de mantener la posesión de balón.

Vuelta a los orígenes

Con la entrada de Alberto Martín por Nico Aguirre se regresó al 1-4-2-3-1, con un doble pivote de mucha contención formado por el extremeño y San Emeterio. Incluso todos lo que arriba trabajaron mucho más para atrás que para adelante en esos minutos finales.