El entrenador del Granada, Diego Martínez, dijo en la rueda de prensa posterior al partido que “en fútbol hasta que pita el árbitro hay que continuar y creo que el equipo ha continuado hasta el final. En algunas ocasiones a nosotros nos ha pasado que hemos conseguido ganar marcando al final, esta vez nos ha tocado un empate en el último momento”.

“El Tenerife entró mejor en los primeros minutos, suele ser habitual que eso suceda aquí, tardas en aclimatarte. Conseguimos hacer el gol y creo que en la primera parte el Granada estuvo mejor, estuvimos muy bien. Tuvimos llegada, control y manejamos muy bien la situación", dijo.

"En la segunda parte el Tenerife aumentó la intensidad, dejó a mucha gente descolgada, ellos querían un partido de ida y vuelta y nosotros de más control, de ahí los cambios que hicimos, para tener más posesión y control. El partido se puso para hacer el 0-2 en una contra, tuvimos opciones bastante claras de contragolpe, de pisar área y haber estado más finos", añadió.

"No lo haces ante un rival con calidad y con ese empuje, le ha llegado el empate en una de las últimas jugadas del partido”, añadió el técnico, que vio “un choque muy competido, con mucha concentración y muchas ganas por parte de los dos equipos”, dijo del choque el entrenador del Granada.

Martínez aclaró que estar cerca de su área en el segundo tiempo fue “por mérito del Tenerife, no por intención nuestra”. “Ocasiones suyas claras solo hay una, que es el mano a mano con el portero. El equipo estuvo muy concentrado, muy firme, muy seguro, concediendo muy poco. En las contras no estuvimos finos para cerrar el partido y veíamos tantos espacios que nos precipitamos, nos faltó un poco de control”, añadió.

Valoración positiva

“Tengo que dar la enhorabuena a mis jugadores porque tener 38 puntos a estas alturas, volver a ser un equipo muy competitivo que estuvo cerca de ganar es para dar la enhorabuena porque el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo. Me da pena no haber podido hacer más cambios porque he dejado a gente en el banquillo que se merecía también jugar y es lo único que me fastidia”, agregó.

“Estamos a unas alturas de temporada que hay bajas, nosotros nos inventamos un lateral izquierda. Quedan 21 partidos, más de los que hemos jugado, la clasificación no es algo que haya que ver mucho ni en positivo ni en negativo. Hay que sumar, sumar, sumar y seguir insistiendo”, explicó el técnico del Granada tras el 1-1 final.