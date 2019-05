El buen papel realizado en los dos pasados encuentros le sirvió para repetir como titular por tercer partido consecutivo. Rodri parece haberle ganado la partida, al menos en estos momentos de la temporada, a Adrián Ramos, aunque en Oviedo le costó mucho trabajo lucir porque el Granada tuvo la pelota menos que de costumbre.

Valga apuntar que en los primeros veinte minutos sus estadísticas reflejaban un despeje en un córner de los locales, cuatro faltas cometidas y un par de balones perdidos.

En el primer tiempo estuvo en casi todas las infracciones, ya que además de hacer cuatro faltas, recibió cinco y cayó una vez en fuera de juego.

No pudo rematar antes del descanso porque no leyó bien un par de buenos centros de Vadillo desde la derecha al primer palo a los que no llegó por iniciar tarde el desmarque.

En el segundo tiempo no estuvo muchos minutos en el terreno de juego, ya que dejó su sitio a Adrián Ramos poco después de la hora de partido.

Con todo, le dio tiempo a participar en la acción del 0-1 ya que iba a para él el pase de Montoro que despejó la zaga local y que acabó con el chut para mandar el balón a la red de Fede Vico.

Curioso que un jugador proclive a ver tarjetas como él se fue sin ser amonestado en el partido de esta Liga que más amarillas vio el Granada.