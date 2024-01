Bordalás dice que en el Getafe tienen “muchísimo respeto al Granada”

El técnico del Getafe, José Bordalás, afirmó que su semana de trabajo ha sido muy interesante e intensa para preparar el choque con el Granada y reconoció que no ha querido preocuparse del partido contra el Real Madrid.

“Son tres puntos muy importantes. A partir del martes, preparar el siguiente partido. Pero ahora estamos centrados en el próximo. Cada partido es distinto. Se puede asemejar en cosas parecidas. Respecto al choque de ida contra el Granada, hay ocho protagonistas de aquel partido. Fue un encuentro díficil y complicado. Ahora jugamos de local, pero el Granada es un equipo que se está reforzando bien. Se juegan muchísimo y nos van a poner las cosas difíciles", comentó.

"Nosotros, siempre que afrontamos un partido de fútbol, sea de la competición que sea y el rival que sea, siempre trabajamos para conseguir la victoria. Luego se puede dar cualquier situación y cualquier resultado. Tenemos muchísimo respeto al Granada. Son muy competitivos”, añadió.

“Me espero a un Granada similar al Atlético y al Betis. Van a exigir. Han mejorado notablemente y nos van a poner las cosas muy difíciles. Necesitamos la mejor versión para conseguir la victoria", agregó.

Preguntado por si es más difícil gestionar una plantilla eufórica por las victorias o más deprimida por los malos resultados, reconoció que cuando los marcadores son favorables, "es más fácil" porque los jugadores ganan en confianza.

"No estamos peor. Es verdad que han coincidido que se han dado malos resultados. Tenemos confianza en el equipo. El partido contra el Rayo pasaron cosas poco habituales con expulsiones e inferioridad durante gran parte del partido. El partido en Pamplona no jugamos bien y luego mejoramos notablemente. Cuando estábamos para lograr una victoria se nos fue con un gol que no suele verse habitualmente. El equipo está con buena salud, con confianza y con ganas. No se han dado los resultados en los últimos partidos, pero estamos con confianza y en el camino hacia la victoria. Hay ganas de volver a dar una alegría a la afición y hemos trabajado con esa idea", manifestó.

Luis Milla

También habló sobre la ausencia de Luis Milla, que no podrá jugar por sanción: "Su figura tiene mucha importancia. Está en un gran momento como todo el mundo está comprobando. Tiene un gran compromiso en cuanto a juego y en cuanto a trabajo. Se ha adaptado a las necesidades y al compromiso que requiere cada partido. Es una baja importante. Todas la son, pero tenemos una buena plantilla, hemos tenido tiempo para trabajar y el jugador que salga estoy convencido de que lo hará francamente bien", señaló.

Por último, opinó sobre las noticias que sitúan a jugadores del Getafe fuera del club en el mercado de invierno: "Estamos tranquilos. Como sabéis, siempre ocurre lo mismo en este mercado. Hay multitud de noticias de todo tipo, de entradas y de salidas. Cada día se dicen cosas que llaman mucho la atención y que son poco creíbles. Puede pasar cualquier cosa, estamos tranquilos y de momento no va a haber ninguna noticia llamativa. He escuchado que llegaba un jugador, que si por otro había interés de un equipo... He visto muchas cosas, pero estamos tranquilos porque el club no tiene noticias de ningún tipo", concluyó.