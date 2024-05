Íñigo Pérez dice que el Granada "tiene muy buenos jugadores de Primera"

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez dijo que el partido de este miércoles ante el Granada “tiene carices de final, pero con matices” ya que “no es definitivo pase lo que pase”.

“Lograr la permanencia despierta ilusión, despierta entusiasmo y más allá de eso mirando por el lado negativo, tenemos que centrarnos solo en nosotros y en completar un gran partido para poder ganar”, añadió.

Sobre el Granada, comentó que “tiene muy buenos jugadores de Primera División, pero por las circunstancias no han sido capaces de obtener los puntos, pero no quiere decir que su nivel no sea apto para la categoría”.

“Tienen delanteros que han hecho muchos goles, centrocampistas que llevan jugando en Primera División mucho tiempo y no podemos caer en el error, que fue por lo que no ganamos al Almería”, añadió.

“Este partido no es un trámite sencillo por sus circunstancias, entonces tenemos que intentar volver a generar la misma cantidad de ocasiones que ante el Almería, ser sólidos, no cometer errores y esperar que tengamos acierto alguna vez y que podamos materializar las ocasiones que generamos”, agregó el técnico del Rayo.

“Intento ser frío, intento centrarme solo en el análisis del rival, en el mío y que mañana suceda lo que uno ha imaginado y ha trabajado con sus jugadores. Pero aquí nadie es de hielo y la cabeza se imagina mañana ganando, obteniendo la ventaja suficiente como para sellar la permanencia y celebrando”, reconoció Iñigo Pérez.