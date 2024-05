Matías Arezo abre la puerta a una posible salida del Granada

Uno de los jugadores que tiene el Granada para su plantilla de la próxima temporada es el uruguayo Matías Arezo, que regresó al equipo en el pasado mercado invernal y no ha convencido.

Desde su Uruguay natal, donde ya descansa, el atacante de 21 años atendió a Radio Sport 890 AM dejando abierta la puerta a cualquier opción en el futuro, aunque quiere poner su mente en la próxima pretemporada.

“Fueron seis meses realmente duros que terminaron de la peor manera. Ahora hay que desconectar un poco, limpiar la cabeza y recargar energías para la próxima temporada”, explicó Arezo.

“Yo venía con mucha confianza después de mi pasaje por Peñarol, que había sido muy bueno. Dentro de lo malo trato de rescatar lo positivo, trataré de corregir y la próxima temporada estar al máximo porque voy a poder empezar a la par del resto”, analizó.

Cuestionado sobre si ha seguido a Peñarol desde su salida del club para volver a España, Arezo aseguró que no se pierde nada de lo que sucede en el club uruguayo.

"Sin dudas que he estado al tanto de Peñarol, no me he perdido nada. Estamos muy contentos con lo que está mostrando el plantel, con lo que Diego Aguirre le está dando al club, es lindo lo que se está mostrando hoy en día", expuso.

"No lo sé (dijo sobre una posible vuelta), no le cierro las puertas a nadie, Peñarol me marcó mucho a mí. Todavía no sé nada y ahora voy a descansar, voy a ir al estadio a verlo, a volver a sentir eso que sentía cuando era jugador del club”, indicó.

"Yo tengo contrato en el Granada, estoy cien por cien comprometido en ascender lo más rápido posible, pero estoy abierto a ver posibilidades, no me cierro a nada", finalizó Arezo.