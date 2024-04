Arrasate cree que hicieron un segundo tiempo "indigno" de Osasuna

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, se mostró “muy enfadado” tras la derrota por 3-0 sufrida por su equipo este domingo ante el Granada y se quejó de un segundo tiempo que calificó como “indigno de lo que tiene que ser Osasuna”.

“Hay que diferenciar entre los dos tiempos. En el primero ha faltado acierto, el rival ha hecho un tiro e íbamos perdiendo”, dijo Arrasate en rueda de prensa.

“El segundo tiempo es indigno de lo que tiene que ser Osasuna. Hemos hecho las cosas muy mal, un desastre, hemos atacado mal y hemos defensivo peor. El segundo tiempo no es el camino”, añadió.

“Estoy muy enfadado, nos enfada muchísimo a todos el segundo tiempo. Me fastidia mucho y no hay clasificación o situación que valga para sostener eso. Eso nunca lo ha sido Osasuna y no tiene que volver a hacerlo nunca”, sentenció Arrasate.

El técnico reconoció que en el descanso, con 1-0 en contra, hablaron de “dar un paso adelante” pero que se desajustaron “mucho a nivel ofensivo” y el Granada pudo “correr”.

“Tenemos que aprender mucho de ese horroroso segundo tiempo”, insistió Arrasate, quien lamentó las dos ocasiones falladas en el primer tiempo por un Raúl García de Haro que está teniendo “mala suerte” cara a gol.