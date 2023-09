La luz de alerta en el Granada CF pasa de amarilla a naranja

La luz de alerta en el Granada CF ha pasado de amarillo a naranja. El mal inicio de temporada hizo que tomara color y la derrota de este domingo ante Las Palmas la ha llevado al segundo nivel de alerta.

Hubo en el encuentro amago de brotes verdes que hicieron soñar con la esperanza de que las aguas volvieran a su cauce, pero la manifiesta incapacidad mostrada por el equipo con uno más sobre el campo y el tramo final, con dominio del que estaba en inferioridad y gol en contra, sesgó de raíz cualquier atisbo de reacción.

El Granada es penúltimo en la clasificación con tres puntos en seis jornadas, lo que significa uno de los peores inicios de su historia en la máxima categoría, y lo peor sigue siendo que los signos de mejora, salvo contadas excepciones individuales, brillan por su ausencia.

En esta semana con triple jornada se va a decidir la suerte del equipo a corto plazo, y quien sabe si algo más. Llega al Nuevo Los Cármenes el Betis en un horario tan poco futbolístico como el jueves a las siete de la tarde, y después visita el Granada al Almería, colista con dos puntos y son haber ganado aún.

En este punto es obligatorio recordar que Las Palmas ni había ganado ni había marcado en jugada en todo el campeonato, hasta que se topó con el Granada y se acabaron sus males.

En esos dos duelos andaluces seguidos, con menos de 72 horas de diferencia, se juega el equipo que la luz de alerta no pase de naranja a rojo. Además, esto ocurriría en vísperas de un empinamiento del calendario.

Tras recibir a un Betis que no ha empezado nada bien el curso (tiene ocho puntos en seis jornadas) y visitar al Almería, esperan al equipo rojiblanco la visita del Barcelona, jugar en el siempre complicado feudo de Osasuna y recibir al Villarreal. Casi nada. Lo dicho, malos enemigos para llegar con la luz roja encendida.

Torrente

La mejor de las noticias, sin duda, que deparó el choque ante Las Palmas, fue la actuación de Torrente, que estuvo en el campo algo más de setenta minutos y rindió a un buen nivel.

Con él sobre el verde recuperó el Granada una buena versión en fase defensiva, sin que Las Palmas le creara casi peligro en todo el choque. Cuando caminó al banquillo, todo fue a peor.

Es evidente que la fatiga y las molestias físicas obligaron al cambio de Torrente, como también sucedió con casos como los de Gumbau o Lucas Boyé, cuyas marchas del terreno de juego acabaron con la aceptable versión del Granada que se estaba viendo.

Es imposible saber a ciencia cierta si con Torrente en el campo hubiera llegado el gol de Las Palmas. Lo que está claro es que el canterano no cometió ningún error y que en la acción del 1-0 hubo varios individuales.

Ignasi Miquel dejó maniobrar a Sory Kaba, ni Víctor Díaz ni los medio centros estorbaron a Kirian en el lanzamiento y André hizo una extraña maniobra a mano cambiada para intentar, sin lograrlo, desviar un balón que no parecía tan peligroso como resultó ser. Entre todos lo mataron y el gol solo entró.

Paco López

No es fácil posicionarse a favor o en contra de Paco López, que alterna coherencia habitual con chispazos de incongruencia, ya sea de obra o de palabra.

Entre los últimos el arriesgado plan frente al Girona y, lo que es más incomprensible aún, vender en sala de prensa que el equipo defiende lo mismo con Sergio Ruiz que con Melendo en el doble pivote. Sólo hay que ver los dos últimos partidos para comprender que no es así.

En un ataque de sinceridad, que es lo normal en el preparador ya que esas salidas del camino son esporádicas, reconoció Paco en el Gran Canaria que se siente totalmente respaldado, pero que todo el mundo sabe quién es el primero que sale de un equipo cuando los resultados no son satisfactorios.

Su figura aún no esta cuestionada por parte de los dirigentes rojiblancos. Es tan cierto como que no tardará en estarlo si el Granada no endereza el rumbo más pronto que tarde. Pasa en el Granada y en casi cualquier equipo del mundo. Asalta a muchos la duda de si cuando no esté en el equipo seguirá sin hablar del mercado, de todo lo que no le han firmado. O si entonces sí dirá realmente lo que piensa.

Nico y Alfredo

Del mercado sí han hablado en los últimos días Nico Rodríguez y Alfredo García Amado, con nulo nivel de autocrítica y con bastantes medias verdades.

Sólo hay que ver el rendimiento del equipo y distintas vicisitudes que acontecen durante los partidos para darse cuenta de que se han quedado cortos en cuanto a efectivos.

Seguramente no han venido más jugadores porque no se han producido más salidas, aunque para ellos la regla de tres no sea tan drástica.

Entre sus obligaciones no sólo está firmar, sino también encontrar acomodo y sacar del plantel a aquellos jugadores con los que no cuenta el entrenador y que cierran el paso a nuevas llegadas. Y ahí el debe es claro.

Los otros

Tal y como ocurrió la pasada campaña, el Recreativo y el femenino están dando la cara. El filial arañando puntos y ganando ya partidos. Si ya fue un milagro el ascenso del curso anterior, más aún sería una permanencia en este. Habría que beatificar a Milla si la consigue.

El equipo de Roger Lamesa vuelve a escena este fin de semana tras un estreno espectacular. Ahora que esta tan de moda el fútbol femenino, acudan a los partidos de las rojiblancas porque son un auténtico espectáculo.