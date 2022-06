Fran Sánchez cierra la puerta del Valladolid al jugador del Granada CF Luis Suárez: "No es una opción real"

Lejos quedan ya los tiempos en los que el triángulo perfecto, formado por Fran Sánchez -ahora en el Real Valladolid-, Antonio Fernández Monterrubio y Diego Martínez gestionaban las cuestiones deportivas.

Ellos tres fueron los culpables de formar el mejor Granada CF de la historia y ahora cada uno emprende un camino diferente. Monterrubio aún sigue sin un proyecto deportivo al que aspirar mientras que Diego Martínez y Fran Sánchez se verán las caras en LaLiga este año; uno defendiendo los colores blanquivioletas y otro a los pericos.

Ahora que el Real Valladolid ha ascendido a Primera, el director deportivo bastetano podría negociar por varios baluartes de la plantilla de Aitor Karanka. En los últimos días, se ha barajado la posibilidad de que el Granada CF dejara en préstamo con opción de compra a su delantero, el colombiano Luis Suárez, hasta final de temporada.

Está claro que el internacional cafetero buscará una salida a toda costa, pues cree que necesita seguir creciendo en el máximo nivel. En una entrevista con el Diario As, el ex director deportivo rojiblanco ha cerrado la puerta a esta posibilidad, pues a día de hoy “es una opción que, para nosotros, no es real” y a su vez cree que “el Granada no lo quiere ceder”.

El Sevilla FC es otro de los equipos que también ha mostrado interés en hacerse con sus servicios.