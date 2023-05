El Granada CF también puede subir a Primera si pierde ante el Leganés

La victoria lograda por el Granada CF este sábado en el feudo del Mirandés (1-3) le ha servido para seguir como líder de LaLiga SmartBank y para depender de sí mismo en la última jornada de la fase regular para ascender de forma directa a LaLiga Santander.

El equipo dirigido por Paco López estuvo ascendido este sábado de forma virtual durante muchos minutos durante el partido que jugó en Anduva, aunque el triunfo logrado finalmente por el Levante en el feudo del Villarreal B (2-3) impidió su ascenso matemático al final de la jornada.

Los rojiblancos, no obstante, se mantiene líderes de Segunda a falta de una sola jornada con tres puntos de ventaja sobre el propio Levante, dos respecto al Alavés y uno con Las Palmas.

El enfrentamiento directo de la última jornada entre canarios y vitorianos aumenta las posibilidades de ascenso directo del Granada, que ascenderá siempre que gane o empate en la última jornada.

Más opciones

En ese partido final de la fase regular el cuadro rojiblanco recibirá al Leganés, escuadra que ya ha logrado la permanencia y que no se juega nada por la parte alta de la clasificación.

Caso de que el Granada no puntúa en la última jornada en el Nuevo Los Cármenes, donde no ha perdido en toda la temporada, también certificará su ascenso directo si el Levante no le gana al Oviedo.

La otra plaza de ascenso directo será para el ganador del partido entre Las Palmas y Alavés, con mayores posibilidades para el cuadro canario porque juega en casa y porque también le vale con el empate