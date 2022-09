Las lesiones aúpan a los suplentes a optar por la titularidad en el Granada CF

El Granada CF continua con su preparación de cara a la quinta jornada de la Liga SmartBank ante la SD Eibar. La semana no obstante no está siendo sencilla. La distancia en días entre un encuentro y otro -ocho días- y las lesiones que están azotando la medular del club rojiblanco no hace sencilla la planificación de la próxima jornada liguera.

El propio Aitor Karanka ha lamentado y confirmado en la comparecencia previa al encuentro ante el cuadro armero que tanto Óscar Melendo como Alberto Soro están descartados; además, advirtió de dolencias por parte de Ignasi Miquel y Alberto Perea.

En el entrenamiento posterior a la comparecencia del técnico de Vitoria, donde Karanka permite a los medios acceder a los primeros quince minutos del mismo, se pudo ver a Miquel y Perea entrenando al margen del grupo.

Los suplentes, a escena

Son muchos los futbolistas que cuentan con pocos minutos en la plantilla nazarí, aunque tan solo el guardameta Raúl Fernández y el capitán Víctor Díaz carecen de minuto alguno esta temporada, al margen de los lesionados de larga duración Raúl Torrente y Carlos Neva.

En rueda de prensa, Karanka admitió que en su cabeza esta semana "ha habido muchos pensamientos de variar dibujo y utilizar diferentes sistemas". Todavía quedan dos días y aguarda un entrenamiento más para que el entrenador confeccione el mejor once para competir en Ipurúa, un estadio maldito para el Granada CF.

La hora de Cabaco

Quien es muy probable que parta desde el elenco inicial es el zaguero uruguayo Erick Cabaco. El central aguarda una oportunidad desde que recaló en Granada y las molestias musculares que sufre Miquel y que le obligaron a retirarse en el choque ante el Andorra, pueden hacer que sea titular.

Cabaco no tendrá una labor nada sencilla. El uruguayo se verá las caras con un Blanco Leschuk que en el juego aéreo es imparable. El delantero ya lo mostró en aquella temporada 2018/19, aunque ante el Granada no vio puerta por el buen hacer de la defensa que construyó Diego Martínez con Germán Sánchez y José Antonio Martínez.

En principio, se presumía que el central partiría de titular junto a Miguel Rubio, pero Karanka prefirió apostar en las últimas jornadas por la veteranía de Miquel, curtido en Segunda.

Petrovic y Meseguer, a la espera

En el centro del campo, a Petrovic le está comiendo la tostada Sergio Ruiz y Víctor Meseguer todavía no ha partido como titular este inicio de curso.

Sin embargo, el técnico rojiblanco no se puede permitir que la medular no funcione y es probable que explore la opción de situar a alguno de los futbolistas citados desde el inicio.

Bodiger parece inamovible y la actuación de Sergio Ruiz ante el FC Andorra, puede hacer que Karanka se decante por sentar al cántabro y dar minutos a Petrovic o Meseguer; además, las bajas en la medular pueden provocar igualmente un cambio en el dibujo del equipo rojiblanco y pasar a alinear a tres pivotes.

Poco protagonismo para Jorge Molina

Puede que José Callejón, reconvertido en 'nueve', y el buen inicio aunque apagándose poco a poco de Matías Arezo hayan provocado que Jorge Molina sea uno de los jugadores con menos minutos en el Granada.

Sin embargo, Molina sigue siendo un incordio para las defensas contrarias. De hecho, Karanka recurrió a él en el tramo final del encuentro en Andorra y estuvo muy cerca de anotar el tanto del empate en el último minuto.

No obstante, tal y como dice el técnico vitoriano, "todos deben de estar atentos", ya que en cualquier momento, Karanka puede recurrir a ellos y convertirse en determinantes.