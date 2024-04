La mejoría de la muerte del Granada

La mejoría de la muerte o lucidez terminal es un fenómeno en el que una persona que se encuentra en las últimas etapas de una enfermedad terminal experimenta un aumento en su lucidez y en su capacidad para interactuar con su entorno. Esta mejoría no impide su trágico destino final poco después.

Extrapolando la vida misma al mundo del fútbol, el Granada está experimentando actualmente esa lucidez terminal, está viviendo una pequeña etapa de bonanza dentro de su grave situación que, encima, no va a evitar que dentro de sólo unas semanas acabe con sus huesos en Segunda División.

De la mano de Sandoval, el equipo rojiblanco atraviesa la mejoría del enfermo terminal, da señales de vida cuando ya es demasiado tarde, recobra un pulso que en breve va a perder del todo, muestras que unas virtudes que parecían olvidadas y que, en realidad, son un puro espejismo.

El partido ante el Valencia, pese a acabar en derrota, la victoria ante el Alavés y el empate del pasado viernes en San Mamés contra el Athletic han sido partidos más que decentes del equipo, encuentros aseados en los que se ha visto a un Granada que compite y no se arrastra, a un equipo mucho más digno que indigno, a unos jugadores con amor propio y ganas de reivindicarse que no son tan malos como dice la clasificación. A buenas horas mangas verdes, pensarán muchos de forma acertada.

El mejor Granada

La mejor racha de juego y resultados del equipo en toda la temporada, con tres partidos más que aceptables y cuatro puntos sumados en dos jornadas seguidas, han llegado cuando ya no hay nada que hacer, cuando el descenso en cuestión de semanas, sólo hay que sentarse en la silla y esperar a que te engulla. Si no el mejor, el Granada más enérgico y competitivo de la temporada se ha visto cuando el pescado ya está vendido, cuando ya no se admiten más apuestas en la ruleta.

El equipo está a trece puntos de la permanencia cuando sólo quedan 18 en juego, por lo que la lógica dice que su descenso matemático podría producirse dentro de dos semanas, cuando tenga que visitar al Sevilla el domingo 5 de mayo. No obstante, todo dependerá de lo que pase la próxima jornada en los partidos Granada-Osasuna, Alavés-Celta y Cádiz-Mallorca, porque hasta hay opciones de que los rojiblancos pierdan la categoría de forma matemática en la siguiente fecha.

Sea en una, en dos o en tres semanas, lo que está claro es que es una temporada para olvidar, que estamos hablando de la peor campaña del equipo rojiblanco en su historia y que no va a quedar último de la clasificación porque ha convivido con un Almería que lo ha hecho aún peor, aunque aún quedan partidos por delante para confirmar esto y el Granada sólo está cuatro puntos por delante del cuadro indálico.

Como Xavi

Uno de los atractivos que le quedan a la temporada es comprobar si el Real Madrid llegará a Granada ya como campeón o se proclamará rey de la liga en el Nuevo Los Cármenes, posibilidad más que real tras imponerse este domingo al Barcelona por 3-2.

Es muy posible que dependiendo de una u otra circunstancia, el Granada opte por mantener el partido como ‘Día del club’ para sus abonados y les haga pasar por taquilla o tenga la gentileza de quitar esa denominación y que puedan entrar al choque de forma gratuita.

En la mano de los dirigentes está seguir haciendo el ridículo día tras días, como si fueran un Xavi Hernández de la vida en rueda de prensa, o mostrar una mínima coherencia, que es lo que nunca hace el técnico del Barça.

Recre y femenino

El Recreativo no ha sufrido la lucidez terminal del primer equipo, sino que ha inventado la ‘resurrección interruptus’, dar una bocanada de aire fresco ya fallecido para regresar después al lecho de muerte. Lo hizo con su inesperada victoria por 5-0 ante el San Fernando días después de haber certificado su descenso matemático a Primera RFEF. Lo que no pase en este club, no pasa en ninguno.

De los tres principales equipos de la entidad el único que está ‘vivito y coleando’ es el femenino, que se agarró a eso de la ‘Eterna Lucha’ para ganar el sábado al Tenerife y dar un paso de gigante hacia una permanencia que tendrá que pelear hasta el final. Las de la Lamesa siguen siendo un ejemplo dentro y fuera del campo. Mucho mejor les hubiera ido a casi todos en el club siguiendo su ejemplo.