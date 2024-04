Granada CF: Sólo queda la dignidad, y va camino de perderla

El Granada CF jugó el pasado Viernes Santo un partido en Cádiz que sirve para resumir perfectamente la temporada del equipo. Sin alma, sin ímpetu, sin interés, sin ganas, sin fútbol, sin la más mínima intención de atacar, sin garra, sin pundonor, sin agallas. El Granada demostró en el Nuevo Mirandilla que es un encefalograma plano. Estaban equivocados quienes pensaban que la llegada de un nuevo entrenador iba a hacer reaccionar al equipo. Esto no lo levanta nadie, a este Granada no lo resucita ni Diego Martínez.

Ante tal panorama, con el equipo virtualmente descendido y un mes de abril que tiene que servir para poner los últimos clavos en el ataúd, sólo queda la dignidad, y hasta eso va camino de perder este Granada. Porque es un equipo que no merece, es la nada más absoluta. Son unos jugadores que ni honran el escudo que llevan, ni la camiseta que se ponen, ni la categoría en la que juegan.

Si te estás jugando la vida en Cádiz, si tienes ante ti la última oportunidad de agarrarte a la permanencia, no puedes hacer este partido, no puedes ser un equipo estéril, pusilánime, contemplativo, dubitativo, estático, un equipo plano y sin carácter.

Dónde quedó eso de la eterna lucha. Pocas veces unos jugadores dejaron tan a la altura del betún el lema de un club, en pocas ocasiones se vio una bajada de brazos tan vergonzosa y denunciable.

Sin vergüenza

Este Granada indigno no tiene vergüenza torera porque sus jugadores tienen la misma vergüenza que sus dirigentes: ninguna. Este Granada merecedor del cero estudiantil que deshonra a su afición es por méritos propios el peor Granada de la historia. Este meme de equipo y de club no representa a su masa social ni a esta ciudad porque no son capaces de representarse ni a ellos mismos.

Alfredo García Amado, aquel que dijo en verano que no era necesario reforzar al equipo porque no veían una posición clara para hacerlo, expuso hace unos días que si el Granada baja a Segunda no pasa nada. Cómo que no pasa nada.

No se muere nadie ni supone una tragedia, es obvio, pero pasar claro que pasa. Qué reacción vas a esperar en los jugadores con un director general conformista y alejado totalmente de la realidad, qué esperanza va a tener la afición en los actuales dirigentes, si cada vez que hablan los mandatarios sube el pan.

De palmeros

No estaría mal que en lugar de tanto estómago agradecido y palmero de García Amado y de Aranguren como hay en el club, alguien de dentro les dijera que su gestión es paupérrima, que el club se hunde deportivamente hablando por su culpa y que de vez en cuando hay que cantar las cuarenta a la propiedad china en lugar de seguir a pies juntillas todas sus directrices. Porque nadie duda de que el principal problema del Granada en las últimas temporadas son sus dirigentes. Incompetentes y necios, inútiles a más no poder.

Sandoval no tiene culpa de nada de lo que pasa ni la tendrá. Sólo se le puede acusar de meterse en este berenjenal sin necesidad, de haberse puesto delante del toro sin muleta, capote ni espada. El morlaco se lo va a llevar por delante, como se llevó a Paco López y a Alexander Medina.

Como se hubiera llevado a cualquiera que ocupara ese banquillo. Ya se sabe que este club es una maquina de guillotinar técnicos. Y la culpa no es de los entrenadores.

Femenino

Bien podían ponerse los jugadores antes del choque de este jueves ante el Valencia un partido del femenino. Para que vean lo que es reaccionar ante la adversidad, ser capaces de resistir hasta ganar a un equipo mejor que el tuyo, dejar en buen lugar el escudo y la camiseta, hacer sentir orgullosa a tu afición.

Bien podría el masculino copiar al femenino del Granada, empeñado en salvarse por méritos propios y que una semana sí y otra también compite. Tiene dignidad. Merece. No como ellos.