El Granada sucumbe en la segunda parte y le da vida al Betis por la permanencia

El Granada perdió una gran oportunidad de certificar la permanencia cayendo en casa ante el Betis por 2-3, en un auténtico partidazo que se llevaron las visitantes por su desempeño en la segunda mitad. El Granada se fue ganando al descanso pero en la reanudación, las sevillanas se impusieron en lo físico y terminaron remontando.

Primera parte

Con la reintroducción de Ornella a un once cada vez más habitual de Roger Lamesa, las rojiblancas salieron al partido con la intensidad que les caracteriza, y tuvieron la primera en un centro lateral que casi remata Lauri.

No iba a comenzar el partido con buen pie, ya que en el primer acercamiento al área del Betis llegaría el primer gol. Victoria se fue de Postigo con un control orientado sobre la línea de banda y puso un balón medido a la cabeza de Carol, que de primeras remató superando a Sandra con un golpeo que parecía muy alto pero que acabó bajando para hacer el primero. Tocaba remar de nuevo para las rojiblancas, que no se desanimaron tras el gol.

Aunque no tardaría el Granada en empatar gracias a un verdadero golazo de Naima, que sin mucho ángulo desde la banda recibió el cuero de Laura Pérez y tras un recorte, dejó vendida a la lateral bética y con toda la intención puso un tiro a la escuadra que acabó entrando en la portería de Vizoso, un tanto que levantó a la Ciudad Deportiva de su asiento y devolvía la igualdad al marcador.

Con la misma rapidez que llegó el primero remontaron las rojiblancas, en un saque de esquina que puso Alicia, y que remató Postigo algo mordido, aunque lo suficiente para que entrara el balón lentamente en la portería en medio de una jungla de piernas y pusiera al Granada por delante en un inicio de partido frenético.

Los minutos pasaron con el partido más tranquilo pero las rojiblancas estaban siendo muy peligrosas a la contra. Una conducción de Laura Pérez acabó en un remate de Ari Mingueza que estaba sola al segundo palo, y quiso ajustar tanto que se le acabó yendo larga, y rozó el larguero antes de irse fuera. A punto del tercero.

La colegiada decretó seis minutos de añadido y el partido, que estaba subiendo en intensidad, se fue al intermedio con la victoria momentánea del Granada.

Segunda parte

Tras la reanudación del partido en la segunda parte, a la que saltaron las mismas 22 protagonistas, se palpaba la urgencia del Real Betis por empatar la contienda, ya que salieron con todo y tuvieron un par de ocasiones a través de saques de esquina. Siguieron perdonando las béticas, que salieron mucho mejor al partido y tuvieron otra ocasión en las botas de Paula que remató un centro lateral, aunque muy fácil para Sandra.

Esa intensidad rápidamente se iba a ver plasmada en el empate del Betis. En una conducción por el centro, Violeta Quiles, que estaba sola en la banda, recibió un gran balón y con un disparo cruzado batió a Sandra. Se estaban comiendo las rivales a las rojiblancas en ritmo y decisión, y eso se notó en cuanto empezó la segunda parte. De nuevo volvía la igualdad al marcador y tocaba remar para conseguir los tres puntos.

Pues por si no fuera poco, iba a llegar el 2-3 en una acción muy polémica. La delantera bética golpeó a Sandra que tuvo que ser atendida, y sin razón la línea decretó córner siendo claramente saque de puerta. Pues en el saque de esquina María Jiménez se impuso a la defensa nazarí y remató libre para culminar la remontada verdiblanca. Lamesa dio entrada a Carlota Suárez, salvadora en el partido de la primera vuelta para intentar empatar de nuevo cuando quedaban 20’.

El Granada dio un paso adelante y comenzó una ofensiva sobre el campo del Betis, aunque no estaba resultando suficiente como para llegar al área rival. La desesperación se hacía notar conforme pasaron los minutos, y no fue hasta el 74’ que Joseba hizo el primer cambio en el Betis. Poco después aprovechó Lamesa para darle entrada a Edna y Gaste, aunque la más clara la tuvo Tiffany Cameron dentro del área para matar el partido en un fallo difícil de explicar. La grada seguía empujando pero no era capaz el cuadro rojiblanco de crear ocasiones de peligro real.

La colegiada decretó siete minutos de añadido en los que la desesperación se apoderó del Granada, intentando llegar al área con balones largos sin mucho criterio. Finalmente, los tres puntos volaron de la Ciudad Deportiva en un partido que parecía encaminado, pero que se decidió por la superioridad física del Betis en la segunda parte y por una mala decisión de la línea, que decretó un córner que era saque de puerta y terminó siendo gol.

Oportunidad perdida para las nazaríes, a las que le toca levantarse, recomponerse y seguir luchando para quedarse en Liga F esta temporada.