"Hay que mejorar y levantarse"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, inició su rueda de prensa felicitando al rival porque "es un gran equipo y ha hecho un gran partido".

Después, resumió así el choque: "El equipo en la segunda mitad de la primera parte coge más fluidez, aunque no fue nuestro mejor partido y nos faltó fluidez en general. Empezamos muy bien la segunda parte, los sometimos y estábamos mucho en zona de remate. Se abrió el partido, dejamos muchos jugadores descolgados para intentar empatar. Nos sostuvo Rui Silva en sus contras. Hicimos lo más difícil que fue empatar y tuvimos el 2-1 de Ramos que me comentan que no es fuera de juego. Es una lástima y duele mucho encajar el gol de la derrota en la última jugada".

"El Sporting no ha sido imprevisible, sabemos que son un buen equipo, tienen físico y calidad, y han hecho un gran partido", añadió Diego Martínez, quien tiene claro que su equipo "lo intentó". "El gol del empate pudo llegar antes pese a no ser nuestra mejor partido. Hay que aprender, mejorar, levantarse de esta derrota, perseverar en lo que hacemos bien y corregir lo que no", agregó.

Competitivos

"Creo que hemos merecido algún punto más en los últimos partidos. Tengo claro que el equipo es competitivo. Creo mucho en este equipo y en esta plantilla, y ahora es cuando hay que levantarse con más fuerza", sentenció el preparador gallego.

El técnico agradeció "el esfuerzo y el apoyo de la afición porque es un lujo contar con ellos". "Cuando hicimos el 1-1 sentíamos que podíamos ganar. Sentimos muchísimo por la afición no haber sumado, aunque sólo fuese un punto. Ahora, humildad y perseverancia, y hay que destacar los puntos que el equipo ha sumado hasta ahora, que son magníficos porque esta categoría es tremendamente difícil y es muy complicado sumar", concluyó.