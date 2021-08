Iraola: "Nos hubiera gustado que hubiera más gente"

Andoni Iraola, técnico del Rayo Vallecano, lamentó la reducida presencia de aficionados en el estadio de Vallecas por las obras, con solo 583 espectadores disfrutando del primer triunfo de la temporada de su equipo, que firmó un contundente 4-0 ante el Granada, y celebró la intensidad con la que juegan sus futbolistas.

"Nos hubiera gustado que hubiera más gente, en el club al final tenemos que sumar, intentar que vengan cuanta más gente mejor, darle facilidades y solucionar las obras cuanto antes. Necesitamos a nuestra gente y queremos disfrutar con ellos. Necesitamos su apoyo", manifestó en rueda de prensa.

Calma

Iraola se mostró muy calmado en su mensaje pese a la goleada, su primer triunfo como técnico en LaLiga Santander y la gran imagen dejada por su equipo.

"Si queremos tener opciones en Primera debemos ser intensos, ganar duelos, ser un equipo trabajador y solidarios. Si no trabaja todo el mundo y busca su límite, no nos va a dar en Primera. Los jugadores, por ahora, están en esa línea", celebró.

"Es la primera victoria en Primera y el equipo ha estado bien. Cuando empiezas ganando, el rival asume más riesgos y deja espacios. Les hemos hecho daño. Le doy importancia a no haber recibido gol. No es fácil dejar la portería a cero", añadió.

Buen trabajo

"Los goles", subrayó, "son consecuencia de cosas que hemos hecho bien" y no por errores del Granada como aseguró Robert Moreno. "Ellos asumen ciertos riesgos en la salida de balón y hemos ido a la presión, cada vez que robábamos les hacíamos daño", analizó.

Por último, valoró el papel de Randy Nteka, que provocó un penalti, marcó un gol y firmó un gran encuentro como novedad en el equipo titular.

"Cuando ganas parece que has acertado, pero muchas veces no es así. Randy jugó en Sevilla y no tuvo su mejor partido. Nos ayuda mucho con su altura y su físico, te gana muchos balones y te desahoga. Rompe bien al espacio con su zancada. No es un delantero, hay situaciones en las que se puede encontrar incómodo, pero en ocasiones nos sirve de ayuda", destacó