Isi: “En el Recreativo Granada teníamos muy claro que conseguiríamos el objetivo”

Isi Gómez, uno de los capitanes del Recreativo Granada, no duda en señalar que en el filial del Granada CF “se palpa la felicidad”, tras lograr la permanencia en la categoría debido a la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de dar por concluida la temporada en la categoría de bronce del fútbol español.

El centrocampista madrileño, uno de los más talentosos de la plantilla que dirige David Tenorio aunque ya no es sub 23, reconoce que “teníamos muy claro que conseguiríamos el objetivo con la dinámica tan buena que estábamos llevando pero la permanencia se ha certificado de esta manera y realmente estamos muy contentos por la decisión tomada”.

Contento

Isi no ha sido uno de los elegidos por el cuerpo técnico para entrenar con la primera plantilla en su regreso a los entrenamientos, por lo que sigue trabajando de manera individual aunque se muestra “muy contento por poder realizar parte del ejercicio al aire libre. De momento no hemos vuelto a los entrenamientos pero ya nos estamos ejercitando al aire libre de forma individual. Antes hacíamos toda la sesión en casa y ahora alternamos los ejercicios de fuerza en nuestros hogares y el cardio lo hacemos en la hora que tenemos permitido salir a hacer deporte”.

Porque si algo tiene claro es que el hecho de que ya pueda entrenar el primer equipo “es un paso adelante y esperemos que siga siendo así. Tenemos muchísimas ganas de volver al césped y reencontrarnos”. Eso sí, pese a que el ‘Recre’ aún no sabe cuando podrá volver a entrenar en la Ciudad Deportiva, el objetivo es “no perder la forma física. Por ahora no hay proyecto de futuro de cara a los entrenamientos, así que debemos seguir en la misma línea y bajo las directrices de nuestro preparador físico”, resalta una voz autorizada del filial que volverá a jugar un año más en Segunda División B.