La incertidumbre que envuelve la lesión de Jesús Vallejo

En un escueto comunicado, el Granada CF ha anunciado que el central Jesús Vallejo, el primer refuerzo de la entidad en este mercado veraniego, sufre una lesión, que le apartará, por lo menos de momento, del encuentro ante la Real Sociedad correspondiente a la cuarta jornada de Liga. "Las pruebas médicas realizadas al defensa Jesús Vallejo han confirmado que sufre una rotura fibrilar en el isquiosural izquierdo. El futbolista queda pendiente de evolución para su regreso a la dinámica de trabajo del grupo".

El maño, que solo ha podido disputar el primer partido de la competición, donde el Granada cayó en el Cívitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid, lleva entre algodones desde su llegada al equipo nazarí, ya que en pretemporada tampoco pudo disputar demasiados minutos. Ya acabó con molestias el partido contra los madrileños.

Con este 'secretismo' o incertidumbre en torno a la lesión y el tiempo que estará de baja el jugador cedido por el Real Madrid, entra la duda de si el asunto es más grave de lo que se plantea, o simplemente el club no se atreve a dar un pronóstico temporal para evitar polémicas en caso de que este no se cumpla. Y es que era evidente que Vallejo no ha estado al cien por cien desde su llegada, que como recordamos, fue la primera del verano en el Granada.

El futbolista se quedó fuera de la convocatoria en pretemporada contra el Almería, como también lo hizo contra el Getafe, Ceuta y Atlético Sanluqueño en los tres anteriores amistosos. Hablando de pretemporada, hay que remontarse al 22 de julio, contra el Ejido para ver a Vallejo de corto con la camiseta del Granada, en un encuentro en el que actuó de lateral derecho. En ese duelo, fue sustituido en el minuto 45.

Repasando su historial de lesiones, el jugador pasó por una mala racha la pasada temporada, donde estuvo lesionado durante casi cien días, desde mayo hasta julio, donde ya se convirtió de nuevo en jugador del Granada. De ahí que no contara con demasiados minutos durante la pretemporada. En total en su carrera, se ha perdido 43 encuentros de Liga, 9 en Copa del Rey y 6 en Liga de Campeones, además de partidos en otras competiciones de menor calibre.

Ojalá vuelva pronto a su mejor forma y pueda ayudar al equipo a tener una buena defensa y encajar la menor cantidad de goles posible, algo que en Primera División es clave para un equipo de la parte de abajo de la tabla, y es que el Granada lo necesita en una de las posiciones que quizá se vea reforzada antes de que acabe el mercado, algo que es cuestión de horas.

Es posible que el estado de dos de los centrales, Vallejo y Torrente, quién está poco a poco volviendo al 100%, aumente las posibilidades de que un nuevo zaguero llegue a Granada antes de las 00:00 horas del 1 de septiembre, cuando suene la campana y ya no se pueda fichar más.