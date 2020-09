José Ángel Herrera: "Tenemos que querernos y respetarnos, es la base"

Pudieron volver a entrenar hace poco tiempo las jugadoras del Granada CF sobre el césped y a preparar la incierta temporada 2020-2021. Fruto de ello, su nuevo técnico, José Ángel Herrera, ha querido tener unas palabras sobre el nuevo proyecto, los objetivos y el fútbol femenino en general, donde pide desde ya la profesionalización de los equipos de la Segunda División femenina, la Liga Reto Iberdrola.

¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo?

Llevamos ya varias semanas de preparación, aunque ha habido altibajos en la espera, seguimos todo lo que manda el protocolo y tomamos las máximas precauciones. Afortunadamente, ya recibimos la luz verde para volver al campo, para volver a entrenar con algo más de normalidad y estamos con muy buen ritmo de trabajo. El equipo se está adaptando bien tras tantos meses de parón desde el pasado mes de marzo y lo está haciendo con mucha ilusión.

¿Cómo se plantea la pretemporada?

Hemos tenido contacto con algunos clubes y hay predisposición a jugar, pero hasta que no tengamos el protocolo para poder jugar amistosos estamos a la espera. Desde el Granada CF estamos cumpliendo con todo lo establecido, nuestras futbolistas están pasando todos los tests y los demás requerimientos establecidos. En cuanto a los amistosos en sí, estamos esperando a que nos dejen, para cerrar posibles fechas y esperemos que sea pronto.

¿El objetivo es conseguir el ascenso a la Liga Iberdrola?

Cuando firmé por el Granada CF sabía la exigencia que hay y está claro que se va a apostar por las cotas más altas. Negarlo sería esconder algo obvio, porque el equipo va a jugar para ganar todos los partidos y estar siempre en la primera posición, por lo que el objetivo ligado sería regresar a la Liga Iberdrola lo antes posibles. Pero es bien sabido que hay equipos muy fuertes, que hay clubes que apuestan mucho por su sección femenina y que va a ser una tarea muy complicada, pero no imposible.Roberto Valverde ha pasado de entrenador a coordinador, ¿cómo es la relación con él?Nuestra relación es espectacular, nos llamamos varias veces al día y estamos permanentemente en contacto, de hecho hace unos minutos, antes de la entrevista, hemos estado hablando. Es una persona que siempre está muy activa con el equipo, está presente en casi todos los entrenamientos y está también con el cuerpo técnico diseñando la planificación de la plantilla. Creo que antes de ficharme él ya sabía que podíamos tener una gran sintonía y así es.

¿Qué novedades hay en la plantilla?

Todas las que hemos ido anunciando a través de los canales oficiales. Hay algunos clubes que buscan jugar con la sorpresa, pero nuestro departamento de comunicación es espectacular y dice todo lo que hay, no hay nada más. No hay fichajes ocultos, ni nada en espera, la plantilla es la que hay. Tenemos suerte de poder contar con Mili y no cambiaría a ninguna de mis 25 jugadoras por ninguna otra.

¿Se ha sentido a gusto en el tiempo que lleva en el equipo?

Mucho. He llegado y me he encontrado una predisposición al trabajo enorme. No solo con los compañeros y compañeras que conforman el cuerpo técnico, los cuales son top en todo lo que hacen, sino con todas las personas con las que he podido trabajar hasta el momento.

¿Es un paso adelante en su carrera?

Por supuesto. Para mí y para cualquier entrenador que se preste. Sé lo que significa ser entrenador del primer equipo femenino del Granada CF. Sé que hay compañeros a los que les gustaría estar en mi puesto, pero me alegro de ser yoquien lo ocupe. He tenido la suerte de vivir ya varias experiencia, en Liga Iberdrola, entre otras, pero está claro que esto es un paso más. Un gran club, una gran ciudad y un entorno perfecto.

¿Qué va a intentar inculcar a sus jugadoras?

Siempre suelo decir lo mismo, porque va en nuestro día a día. Lo primero que he querido inculcar a las jugadoras y al cuerpo técnico, es que tenemos que querernos y respetarnos, porque es la base de todo. He tenido la gran fortuna de de venir a formar parte una plantilla y un grupo espectacular de futbolistas y de mujeres. No me he encontrado ninguna limitación, sino todo lo contrario, todo son ganas de trabajar y de aprender. En cuanto a lo futbolístico, quiero que tengamos la misma presencia ofensiva que siempre han tenido aquí, con un punto extra de agresividad en lo vertical. Un equipo que lidere, que lleve el peso de los partidos y que sea protagonista. Soy consciente de a qué equipo entreno y lo que le gusta a la afición.

¿Cómo ve la situación del fútbol femenino en general?

Hay un gran progreso, pero no en un porcentaje que se merece el fútbol femenino. Pienso que el crecimiento tiene que ser comedido, pero hay ciertos cambios que deben ser radicales. Es algo que está a la vista, era algo impensable hace seis o siete años, pero que aún no es suficiente. Es algo que nos atañe a todos, futbolistas, cuerpos técnicos, directivas, medios de comunicación, empresas públicas y privadas, e incluso a las instituciones políticas, porque es algo de la sociedad española. Hay que seguir dando pasitos.

¿Qué medidas cree que se podrían tomar para que fuera más igualitario?

Se ha conseguido dar un paso importante con el convenio regulador para las futbolistas. Pero hay algo que no entiendo como ciudadano, ¿por qué profesionalizamos a las de Primera División y a las de Segunda no? Si son igualmente futbolistas, desempeñan la misma profesión. Se puede entender que la Liga Iberdrola tiene más exposición mediática, mueve más dinero y que por alguna parte tenemos que empezar. Yo hablo de lo que conozco, las futbolistas del Granada CF son profesionales del fútbol y del deporte. Están consideradas por nosotros como profesionales, pero no por muchas instituciones. Aprovecho esta oportunidad para explicar que muchas de nuestras chicas tienen muchos problemas para compatibilizar sus estudios universitarios porque no se las considera profesionales. Cualquier otra persona con cualquier otra profesión se lo compatibilizan, pero a nuestras futbolistas les dicen que no, porque el Consejo Superior de Deportes considera que el fútbol femenino en España no es profesional. Por tanto, las instituciones educativas no entienden que estas chicas trabajen. Tenemos mucho camino por recorrer en este ámbito, por lo que sería una medida muy importante a tener en cuenta.

¿Algún mensaje a la afición?

Estoy deseando que mejore la situación que tenemos en España en cuanto a la pandemia. Ojalá todo transcurra con normalidad, pero hay que primar la salud. Tengo muchas ganas de volver a ver a la afición en el Estadio de la Juventud, volver a llenar el campo los domingos. Las veces que he venido aquí con otros equipos he vivido un ambiente espectacular y estoy ansioso por percibir ese apoyo siendo mi afición. Que sepan que las futbolistas, el cuerpo técnico y el club estamos muy volcados con el proyecto. Estamos trabajando incansablemente día y noche para llenarles el año de alegría. Ese es nuestro objetivo.