José Ramón Sandoval: "No vamos a bajar los brazos, intentaremos morir de pie"

Tras el encuentro frente al Athletic Club, José Ramón Sandoval, entrenador del Granada CF, valoró muy positivamente el punto sumado en San Mamés después de una semana complicada para su equipo a causa de los problemas físicos y de un virus que ha afectado a varios futbolistas y subrayó que a pesar de su delicada situación clasificatoria no van "a bajar los brazos" e intentarán "morir de pie".

"Esta afición y esta ciudad se lo merecen. Hemos tenido muchos imprevistos con jugadores que han quedado sin vestir y otros que incluso han tenido que venir en coche y eso nos ha trastocado los planes de partido", apuntó Sandoval sobre los casos de Pellistri, baja de última hora por problemas estomacales, y de Uzuni, de quien desveló que jugó "infiltrado" por unas molestias musculares.

Además, otros jugadores, de los que "unos han jugado y otros no, pasaron la noche en el hospital con vómitos"."Los que han salido lo han hecho de diez. Me ha gustado el sacrificio y el sufrimiento del equipo porque estábamos que con un soplido nos caíamos, pero llevamos dos partidos compitiendo muy bien. Me quedo muy satisfecho con este resultado por cómo ha ido la semana. Los jugadores han dado la cara y se han llevado un punto que nos va a venir muy bien para preparar el siguiente partido contra Osasuna", explicó.

A pesar de valorar el punto, Sandoval recalcó que el objetivo del Granada en Bilbao era ganar el partido "arriesgando para intentar que el Athletic dudara" como en las acciones de saques de esquina en contra en la que dejaban tres jugadores en campo rival.

"No intentábamos perder tiempo sino marcar los tiempos. Había momentos en los que había que parar el ritmo y que el equipo cogiera oxígeno. No es fácil competir contra este Athletic en línea ascendente y con la calidad de sus jugadores", incidió.