Joselu Moreno, traspasado al Real Oviedo

Al fin se hizo oficial. Tras no ser ni siquiera presentado el pasado sábado en Los Cármenes ante el Málaga en el Trofeo Ciudad de Granada ni tampoco participar en los encuentros del stage de pretemporada en Campoamor, Joselu Moreno quedó ayer desvinculado del Granada CF. El delantero onubense, tal y como estaba previsto, firmó ayer con el Real Oviedo por cuatro temporadas tras ser traspasado, terminando así el primero de los culebrones veraniegos.

Pese a que en un primer momento Joselu entraba en los planes de la dirección deportiva, su sueldo y la obligación de reducir el tope salarial para poder completar la plantilla ha provocado que el jugador que llegó la pasada campaña como uno de los fichajes estrella de la entidad rojiblanca se haya marchado sin demostrar la capacidad goleadora que sí tuvo en Lugo y que le hizo ser el Pichichi de la temporada 2016/2017 con 23 goles.

El choque de Copa del Rey ante el Elche se disputará el jueves 13 a las 22:00 horas

Joselu se despidió ayer de la afición rojiblanca mediante su cuenta de Instagram con un breve mensaje en el que quiso agradecer a la afición nazarí "el gran comportamiento y el cariño que me habéis demostrado durante mi estancia en esta maravillosa ciudad". También se acordó de sus compañeros, cuerpo técnico y empleados "con los que he tenido la oportunidad de convivir y que me han hecho sentir muy feliz. ¡Os llevaré siempre en mi corazón!", finalizó.

Con esta salida y la Saunier, las arcas rojiblancas se alivian para poder así completar la plantilla a la que le faltan varios retoques. El que parece que tendrá más complicado encontrar destino es Javi Varas, sobre todo tras confirmarse ayer que el Extremadura, el conjunto que sonaba como destino del sevillano, firmó a Casto, guardameta procedente del Alcorcón.

Por otro lado, ayer se confirmaron tres horarios de partidos. Por un lado, el de la cuarta jornada que medirá al conjunto de Diego Martínez con el Extremadura, que se disputará en el Francisco de la Hera el domingo 9 de septiembre a las 18:00 horas. También se conoció el día del choque de Copa del Rey en Elche, que será el jueves 13 a las 22:00 horas. Esto hará que el duelo de la quinta jornada, que medirá en Los Cármenes al Granada CF con el Rayo Majadahonda, se celebre el domingo 16 de septiembre a las 20:00 horas.