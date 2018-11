La destitución de Manolo Jiménez depende del Granada

Con un triunfo en los últimos siete encuentros disputados, el choque del próximo viernes del Granada CF en Las Palmas tiene un claro protagonista. Éste no es otro que Manolo Jiménez, el técnico sevillano del cuadro canario que se la juega ante los de Diego Martínez.

El empate a cero ante el Elche el pasado sábado ha dejado muy tocado al ex técnico del Sevilla FC y AEK Atenas, entre otros, y ya comienzan a sonar nombres en la isla de Gran Canaria de posibles sustitutos, estando entre los principales candidatos Pepe Mel, que casi siempre suena cuando un entrenador es destituido de su cargo.

Siete jornadas

Pese a la paciencia que está teniendo el Consejo de Administración amarillo con el cuerpo técnico, una derrota ante el Granada CF sería la puntilla para Jiménez. El equipo arrancó como se esperaba con cuatro victorias en seis encuentros y un Rubén Castro en racha, pero desde que el veterano delantero no marca, sólo lo hizo ante el Mallorca en este tramo de la competición, los insulares no ganan. Siete jornadas en las que sus rivales más directos por el ascenso directo, el primer objetivo como no puede ser de otra manera, comienzan a alejarse.

La situación de Las Palmas recuerda a la del Granada CF de la pasada campaña

Pese a mantenerse en puestos de play off -es sexto con 21 puntos-, el ambicioso proyecto montado única y exclusivamente para volver a la Liga Santander no funciona y cuando eso pasa la primera cabeza que se corta es la del máximo responsable deportivo.

A Manolo Jiménez se le achaca la falta de identidad de juego teniendo en cuenta el potencial de plantilla con la que cuenta, con un límite salarial que es el segundo más alto de la categoría tras el Málaga CF con más de 19 millones de euros. La carencia de automatismos y de un estilo definido es uno de los aspectos que más preocupan. Pero la paciencia tiene un límite y caer frente a los de Diego Martínez y ante sus aficionados que han visto volar seis puntos en los siete encuentros que ha disputado como local, sería la puntilla porque en LaLiga 1|2|3 las prisas están a la orden del día.

Misma situación

En cierto modo, la situación de Las Palmas recuerda a la del Granada CF de la pasada campaña. Un equipo hecho a golpe de talonario gracias a la ayuda por descenso que otorga la Liga de Fútbol Profesional y al que no le vale estar en la jornada decimotercera en puestos de play off, que poco menos que se ve como un fracaso.

De hecho, en el último encuentro en el Estadio de Gran Canaria, que recibirá el domingo a la selección española de Luis Enrique, los amarillos salieron pitados por su afición tras el empate ante el Deportivo en tiempo de descuento. Un ambiente hostil que se puede repetir el viernes si no suman los tres puntos a los rojiblancos.